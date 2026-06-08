Новинар РТРС Јасенко Тодоровић саслушан по наредби Тужилаштва БиХ

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Новинар РТРС Јасенко Тодоровић саслушан је данас у СИПA у Бањалуци, након што је пријављен јер је у емисији Други угао, у којој су гостовали Маринко Божовић и Недељко Елек, како је наведено, негиран геноцид у Сребреници.
Емисија је емитована прије више од годину дана.
Саслушање је обављено па наредби Тужилаштва БиХ, које ради на овом предмету.
РТРС је упит о околностима саслушања новинара упутио СИПA и Тужилаштву БиХ.
Желим да искажем подршку Јасенку Тодоровићу и да кажем Тужилаштву и СИПА да новинар РТРС није ништа крив, ево ја сам крив и рекао сам што сам рекао и стојим из тога, рекао је Недељко Елек, који је тада био на функцији предсједника Надзорног одбора ОЦ "Јахорина.
- Изгледа да нигдје не постоји слобода говора у БиХ. Не можете да кажете свој став и своје мишљење у једној дијалошкој емисији у каквој сам ја био са господином Маринком Божовићем - нагласио је Елек.
- Дошли смо до једне црвене линије, или ће да нас ућуткају, а ја нисам човјек који ћутим и нећу да ћутим. И овај пут кажем нисте криви ви, није крив камерман, нити РТРС, али ја имам право да кажем свој став. Да ли мој став може да забрани неки бивши високи представник који је у задњем дану свог мандата донио неку одлуку, а та подршка није прошла парламентарну процедуру на нивоу БиХ. Да ли може тако, ја мислим да не може - поручио је Елек.
Он је додао да ако се буде повлачило и ишло линијом мањег отпора, да неће се стати само на овом.
- Имате удар на РТРС, да је угасе и да не смијемо ништа рећи. Они би БХРТ на нивоу БиХ и то је пут којим они иду ако се ми не супроставимо - поручио је Елек.
Ово што се управо дешава, колеги, Јасенку Тодоровићу са Радиo-телевизије Републике Српске је наставак притиска на слободу говора и изражавања у Републици Српској, након доношења такозваног Инцковог закона односно закона о вербалном деликту и гушењу слободе говора, који не постоји нигдје у цивилизованим земљама, а поготово рецимо у САД, које високо вреднују слободу говора, да је загарантована и Уставом, рекао је за РТРС предсједник Удружења новинара Републике Српске Данијел Симић.
- Оно што прво упада у очи, рецимо да је у емисији "Одбројавање" код Хатке Незировић, Захировић, муслимански политичар, рекао да је Република Српска геноцидна творевина, а да нико сутра није њу звао да објасни зашто није реаговала на такво понашање, односно читав је низ примјера гдје се флагрантно вријеђа српски народ и његова историја, прошлост и будућност од стране муслиманских политичара, при чему је потпуно јасно да су те полуге које се зову Инцков закон направљене управо за овакве ситуације и да се ти "закони" примјењују искључиво уколико су на штету Срба - рекао је Симић реагујући саслушање Тодоровића у СИПА, а по наредби Тужилаштва БиХ.
Истиче да се овим покушава изазвати страх и збуњеност код српских новинара и српских уредника.
- Уопште медијских радника, да им не пада на памет да чак и допусте својим саговорницима да кажу оно што они мисле, односно што је њихово легитимно право загарантовано и у Уставу - рекао је он.
Подсјетио је на случај када су тзв. мајке Сребренице, дакле организација тужила Миру Костовић.
- Имали смо већ један такав случај, гдје је ето, само зато што се медији, дакле као посредници између неког ко говори и уопште јавности, су се усудили да пусте нечију изјаву, то је само по себи њихов гријех. Мислим да је у име Удружења новинара Републике Српске таква ствар недопустива и да се надамо да ћемо сви заједно бити солидарни и да ће Јасенко Тодоровић из овог изаћи нетакнут и на овај начин му ја лично и Удружења новинара Републике Српске пружамо подршку.
(РТРС)
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