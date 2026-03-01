Logo
Амиџић: Проблем БХРТ-а није новац већ жеља да угасе РТРС

Извор:

СРНА

01.03.2026

09:21

Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да проблем БХРТ-а није новац већ жеља Сарајева да притисцима угаси Радио-телевизију Републике Српске, те истакао да тако у Федерацији БиХ виде борбу за идентитет.

"То је жеља Сарајева да постоји само један емитер - БХРТ и да РТРС не постоји. Њима је већи проблем што постоји РТРС. Желим да вјерујем, позивам и молим све да стану у заштиту онога што је идентитет нашег народа. Ту нема политичких подјела", рекао је Амиџић.

Он је навео да нису тачни наводи који долазе из Сарајева да је РТРС дужан новац БХРТ-у, истичући да постоје дугови и са друге стране и да БХРТ никада на такав начин није тужила ФТВ.

"Шта ћемо ако нам узму РТРС. Шта је наредно? Сви се морамо окупити око овог питања. Они су се између себе договорили и не подижу тужбе", рекао је Амиџић.

илу-Дубаи

Свијет

Бањалучанка у Дубаију: Овдје има много људи из БиХ, не знамо како ћемо кући

Он сматра да је за ситуацију на БХРТ-у одговоран менаџмент, указујући да наплата РТВ таксе никада није заживјела у ФБиХ и да у појединим кантонима није наплаћена ни у једном домаћинству.

"БХРТ има програмску шему коју нико у Републици Српској не гледа", истиче Амиџић.

Коментаришући изјаве градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића о пресељењу републичких институција из центра у друге дијелове града, он је рекао да је то неприхватљив потез.

"Институције нису зграде већ представљају наше постојање и право на одлучивање. Оно што презентује наше право на одлучивање мора да буде у центру", рекао је Амиџић за РТРС.

Он каже да такве потезе и намјере поздравља само Сарајево.

"Ви би сад то узели и разбацали по Бањалуци. То није практично. То је за мене неприхватљиво", истакао је Амиџић.

Срђан Амиџић

БХРТ

