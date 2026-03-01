Logo
Шта вам звијезде предвиђају за данас?

01.03.2026

01.03.2026

09:06

Шта вам звијезде предвиђају за данас?
Фото: Pixabay

Дневни хороскоп за 1. март 2026. године, ево шта вам звијезде кажу када су у питању љубав, посао и здравље.

Ован

Дневни хороскоп за 1. март 2026. године доноси вам неочекивану ситницу која ће вам поправити расположење, можда неки мали новчани добитак или заборављена порука пријатеља. На послу, колега ће вас похвалити због нечега што сте радили у прошлој недјељи. Обратите пажњу на стопала, могуће су ситне повреде.

Бик

Данас вас очекује тренутак изненадне радости, партнер или пријатељ може вас да изненади позитивним вијестима о имовини. На послу се појављује прилика за додатну зараду, искористите је. Поведите рачуна о исхрани, али дозволите себи и мали десерт.

Близанци

Звијезде вам савјетују да обратите пажњу на ситне заврзламе које данас могу да постану смијешне ситуације, изгубљени документ или погрешан мејл. У љубави, очекује вас порука која ће вас развеселити. Вече проведите са књигом или омиљеним серијалом, опустите мозак.

Рак

Данас емоције иду у мирном ритму, партнер или пријатељ дијели неку лијепу успомену која вас развесељава. На послу добијате признање за детаље које сте уредно обавили. Обратите пажњу на леђа и држање, посебно ако дуго сједите.

Лав

Дневни хороскоп за 1. март 2026. године ставља вас у центар пажње, неко ће вам ненамјерно уљепшати дан комплиментом или осмијехом. На послу ћете имати једноставно рјешење за проблем који сте мислили да је компликован. У љубави, спонтан позив или порука доноси смијех. Здравље је добро.

Дјевица

Данас вам се смијеши љубавна енергија, неочекивано удварање или пажња партнера. На послу ситуација је предвидива, али пријатна, уз подршку колега. Пазите на саобраћај, ситни проблеми могу да настану ако нисте концентрисани.

Вага

Дневни хороскоп за 1. март 2026. године доноси вам прегршт лијепих момената са пријатељима или породицом. Стари познаник може да вас изненади поруком или позивом, добићете нове корисне информације. Обратите пажњу на исхрану, чувајте се преједања.

Шкорпија

Почетак дана доноси вам пријатне ситнице, можда заборављени поклон или похвалу од надређеног. На послу је све по плану, без напетости. У љубави, партнер доноси проблем који може да покрене сукоб. Пажљиво бирајте ријечи. Могућа несаница.

Стријелац

Данас се осврните око себе. Неко кога сте запоставили, може да вам пружи лијеп гест пажње. На послу вас очекује мања ситница која рјешава проблем без стреса. У љубави, неочекивана порука или сусрет доноси радост. Добро се осјећате.

Јарац

Посао тече глатко, без притиска и изненадних препрека. Неочекивани савјет колеге или пријатеља олакшава завршавање обавеза. У љубави, партнер или симпатија жели да зна на чему сте. Будите искрени. Појачајте унос витамина.

Водолија

Данас добијате позитивну поруку или позив који ће вам уљепшати дан. На послу иде све по плану, али обратите пажњу на рокове који су кратки. У љубави, спонтани сусрет са партнером или особом која вам се допада доноси осмијех и добро расположење. Здравље је добро.

Рибе

Дневни хороскоп за 1. март 2026. године савјетује да обратите пажњу на ситне прилике - похвале, мале награде или знакове пажње партнера. На послу задаци теку глатко и доносе осјећај задовољства. Вече проведите у опуштању или креативној активности која вас инспирише.

