Oво је најфаталнија комбинација хороскопа

28.02.2026
Бик и Шкорпија су најфаталнија комбинација хороскопа. Они доказују како се супротности привлаче. Кад се споје страст пршти.
Ова два знака се магнетски привлаче. Астролози тврде да је привлачност између ова два знака Зодијака немерљива са било којом између било која друга два знака. Они су најфаталнија комбинација хороскопа.
Страст и физичка привлачност које шкорпија и бик осјећају од момента кад угледају једно друго може се назвати једном врстом магнетне привлачности. Они просто не могу да скину очи једно са другог. Њихова страст је толико интензивна да не може да се пореди ни са једном другом хороскопском комбинацијом.
Када страст и заљубљеност прерасту у љубав између ова два знака, та љубав је веома интезивна, јака и очигледна свима који се назале у њиховој близини. Бик и шкорпија су, према астрологији- супротни знаци зодијака, што значи да су у суштини потпуно различити по свим аспектима, што им даје посебну, комплексну повезаност, у смислу тога да се супротности привлаче – они су књишки примјер тога!
Бик и шкорпија у љубавној вези су веома моћна и најфаталнија комбинација. Заједно су готово непобједиви, јер сваки од знакова је веома јак и стабилан. Допуњују се особинама које су им различите или које један поседује, а други не. Оно што може бити проблем, јесте уколико ова два јака и освијешћена знака не успеју да нађу баланс. Или се не каналишу на прави начин своје јаке енергије и импулсе.
Када је ријеч о њихова сексуалној привлачности – мало је рећи да је она је фатална. Бик и Шкорпија имају много тога заједничког, почевши од моћних карактера, који су и једном и другом један од афродизијака јер уживају у снази коју добијају од партнера, његовој интелигенцији, успјеху, љепоти… Њихов однос је набијен емоцијама, страшћу и прилично необузданим жељом за тјелесним контактом, који је за оба знака веома значајан.
Два тако јака карактера морају да дођу и до неслагања. Кад њихове свађе бурне и набијене емоцијама. Шкорпија је брза на језику, увриједиће, лако ће се наљутити. А сталожени бик, уколико познаје своју „шкорпију““ лако ће изаћи из конфликта на најљепши могући начин – њежношћу. Шкорпија се за пет минута неће ни сјећати око чега је избила свађа…
Бик и Шкорпија иако су две супротности у свему, не могу да се одвоје једно од другог. Шкорпија по својој природи тежи изазовима и нечему за шта мора да се потруди, а Бик је неко кога није лако ни импресионирати ни задобити, што шкорпију још више привлачи. Бик је хедониста, доста себичнији и концентрисан на себе, а у љубавној вези значајно мјесто му заузимају физички контакти и осјећај емотивне сигурности. Самим тим, Шкорпија која зрачи привлачношћу и која у љубави очекује пуно страсти може представљати идеалног партнера Бика.
Проблем у вези између ова два знака може се догодити уколико се обоје тврдоглаво држе својих чврстих ставова и увјерења и нису спремни на лагане компромисе. Бик воли искреност и транспарентност и не воли да се замара „игрицама“ , док шкорпија воли да буде мистериозна и открива само онолико колико она сматра да је потребно.
Моћна повезаност ова два знака, која зрачи енергијом, страшћу и привлачношћу. Може да достигне највиши могући ниво када Шкорпија схвати да Бик са њим жели да буде на дуже стазе. Да је потребно да бар донекле обузда своју тајновиту и мистериозну природу, преноси Крстарица.
