У новој требињској болници изведен први оперативни захват

28.02.2026
У новој болници Свети архидакон Стефан - 9.јануар у Требињу изведен је први мањи оперативни захват, у ангио сали.
Средовјечној жени уграђен је "loop recorder", а операцију су извели доктори требињске болнице, уз асистенцију доктора Бориса Гороње, из клинике у Бечу.
Наредних недјеља очекују се сложеније операције, уз присуство љекара из Бањалуке и Београда.
Завршено је пресељење свих пацијената из старог објекта, њих 64.
Изведене су и први оперативни захвати на одјељењу ортопедије.
Званичан почетак рада нове болнице је понедјељак, 2. март.
