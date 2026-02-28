Logo
У новој требињској болници изведен први оперативни захват

РТРС

28.02.2026

У новој болници Свети архидакон Стефан - 9.јануар у Требињу изведен је први мањи оперативни захват, у ангио сали.

Средовјечној жени уграђен је "loop recorder", а операцију су извели доктори требињске болнице, уз асистенцију доктора Бориса Гороње, из клинике у Бечу.

Наредних недјеља очекују се сложеније операције, уз присуство љекара из Бањалуке и Београда.

Завршено је пресељење свих пацијената из старог објекта, њих 64.

Изведене су и први оперативни захвати на одјељењу ортопедије.

Званичан почетак рада нове болнице је понедјељак, 2. март.

Болница Требиње

