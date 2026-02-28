Logo
Ваздух јутрос нездрав у овим градовима
Ваздух је јутрос нездрав у Какњу, Зеници, Бањалуци, Тузли и Сарајеву те се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Мјерење у 8.00 часова показало је да индекс квалитета ваздуха у Какњу износи 185, Зеници 165, Бањалуци 162, Тузли 153, а у Сарајеву и Илијашу по 152, што спада у категорију нездравог ваздуха.

Обољели од плућних и болести срца, труднице, дјеца и старији током боравка напољу морају избјегавати било какве активности, а и остало становништво требало би да избјегава већа напрезања.

У Високом је индекс 145, у Лукавцу 130, Маглају 120, Хаџићима 111 и Тешњу 103, те је ваздух оцијењен као нездрав за осјетљиве групе становништва.

У Јајцу је индекс 99, Вогошћи 98, Ливну и Травнику 79, Мостару 67, а Бихаћу 59, што указује на умјерено загађен ваздух.

Индекс квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 је опасан по здравље.

