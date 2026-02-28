Logo
Данас 34 године од проглашења првог Устава Српске

28.02.2026

08:29

Први Устав Републике Српске, један од најзначајнијих конститутивних аката који су били основ за стварање Српске, проглашен је 28. фебруара 1992. године.

Први корак српских посланика у Сарајеву и њихова историјска одлука да оснују Скупштину српског народа у БиХ означили су стварање Републике Српске.

Скупштина српског народа у БиХ основана је 24. октобра 1991. године, након што су 14. октобра српски посланици прегласани у Скупштини СР БиХ.

Скупштина је расписала плебисцит о останку српског народа у заједничкој држави Југославији на којем су се Срби у БиХ готово 100 одсто изјаснили за ту опцију.

Муслимани и Хрвати нису признали резултат плебисцита, након чега су сви српски посланици из свих странака у Скупштини СР БиХ наставили рад у Скупштини српског народа у БиХ и почели доношење аката којима је конституисана Република Српска.

Од десетак конститутивних аката који су уставноправна основа за стварање Републике Српске, два су најзначајнија - Декларација о проглашењу Републике Српске и Устав Републике Српске.

Скупштина српског народа у БиХ донијела је Декларацију 9. јануара, а Устав 28. фебруара 1992. године.

