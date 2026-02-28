Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

28.02.2026
Земљотрес магнитуде 3.5 степени Рихтера забиљежен је у суботу, 28. фебруара у 07:58 часова, на подручју Црне Горе, у близини Подгорице.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 42.494 и дужине 19.485.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
