Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

28.02.2026

08:15

Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 3.5 степени Рихтера забиљежен је у суботу, 28. фебруара у 07:58 часова, на подручју Црне Горе, у близини Подгорице.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 42.494 и дужине 19.485.

Полиција ФБиХ

Хроника

Бачена бомба у Сарајеву, грађане пробудила јака експлозија

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Црна Гора

Земљотрес

