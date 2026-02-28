Logo
Пресуда за масакр на Цетињу: Начелница МУП-а иде у затвор јер није одузела оружје монструму

РТЦГ

28.02.2026

08:08

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Некадашна начелница цетињске филијале Министарства унутрашњих послова (МУП) Црне Горе Оливера Кривокапић осуђена је на шест мјесеци затвора за несавјесно пословање, односно јер Вуку Бориловићу није одузела оружје из којег је 12. августа 2022. овај Цетињанин убио десет особа, међу којима и двоје дјеце, те ранио шест. Првостепену пресуду у Основном суду на Цетињу изрекла је суткиња Марија Ћупић.

Тужилаштво је за Кривокапић тражило максималну законом предвиђену казну од пет година затвора јер није одузела пушку Бориловићу иако је правоснажно био осуђен за насилно понашање и лијечио се у психијатријској болници.

Иран Техеран напад

Свијет

Прве слике и снимци из Техерана: Густ дим оковао центар главног града!

Кривокапић је раније у завршној ријечи одбацила кривицу, тврдећи да није имала законска овлашћења да самостално одузме оружје и да је за то била надлежна Управа полиције.

Кривокапић није присуствовала изрицању пресуде, али су се њена породица и пријатељи покупили испред зграде цетињског Основног суда.

Спречен физички обрачун породица страдалих и Кривокапић

Полиција је испред зграде суда на Цетињу спријечила физички обрачун породица страдалих у Медовини и Кривокапић.

Ротација полиција

Свијет

Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

Након изрицања пресуде дошло је и до бурних реакција у судници, а Весна Пејовић која је у Медовини изгубила кћерку и два унука казала је да ће узети правду у своје руке.

"Пресуда је срамна због оволико изгубљених живота", рекла је Пејовић.

Сестра осуђене Кривокапић Весна Ђуричковић је рекла да су незадовољни пресудом.

Најновија вијест

Свијет

Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

"Моја сестра је апсолутно недужна и зна се кривац. Кривац је држава, систем, тужиластво, судство", навела је Ђуричковић.

Црна Гора

Цетиње

пресуда

Масакр Цетиње

