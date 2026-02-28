Непотврђени извјештаји: Убијен Амир Хатами, министар одбране Ирана?

Извор:
Телеграф
28.02.2026
09:13
Амир Хатами, министар одбране Ирана, убијен је у нападу Израела и САД, пренијели су многи профили на друштвеним мрежама непотврђене вијести.
Вијест о смрти Хатамија се проширила око 8.30 по српском времену, али засад нема званичне потврде.
🚨 Breaking: Amir Hatami, Iran's Defense Minister, was eliminated.— Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 28, 2026
He threatened to destroy Tel Aviv and Haifa 🤭 pic.twitter.com/uDMHyW5IoI
