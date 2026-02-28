Logo
Непотврђени извјештаји: Убијен Амир Хатами, министар одбране Ирана?

Телеграф

28.02.2026

09:13

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Амир Хатами, министар одбране Ирана, убијен је у нападу Израела и САД, пренијели су многи профили на друштвеним мрежама непотврђене вијести.

Вијест о смрти Хатамија се проширила око 8.30 по српском времену, али засад нема званичне потврде.

Израел Иран напад

Свијет

Ово је могући војни одговор Ирана

47 мин

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Огласио се Трамп: Американци и Израелци извели заједнички напад

1 ч

0
Напад Израела на Техеран

Свијет

Медији: Иран припрема противнапад!

1 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Ајатолах Хамнеи побјегао из Техерана?

1 ч

0

