Ухапшен брат Мила Ђукановића, шта је полиција све пронашла

Црногорска полиција ухапсила је Ацу Ђукановића, брата бившег предсједника државе Мила Ђукановића, јавља Радио-телевизија Црне Горе.
До хапшења је дошло након јучерашњег претреса имовине Аце Ђукановића у никшићком насељу Растоци и у Подгорици, а током који су пронађене три пушке, полицијска опрема и панцир.
Полиција је јуче опколила зграду у центру Подгорице у којој живи Ацо Ђукановић, претрес је завршен око 19.00 часова, а у неке просторије полицајци су ушли насилно, обијањем врата.
У питању је зграда у Улици Вука Караџића, гдје су и просторије Прве банке, чији је Ацо Ђукановић већински власник.
Акција је спроведена по налогу Основног државног тужилаштва у Подгорици.
Бизнисмен Ацо Ђукановић, ухапшен је након што је у његовим објектима у Подгорици и Никшићу пронађено више комада ватреног оружја, муниције и балистичких панцира, саопштила је данас Управа полиције.
Како се наводи у саопштењу Управе полиције, службеници Сектора за борбу против криминала, уз подршку Посебне јединице полиције и инспектора Регионалних центара безбједности "Центар" и "Запад", јуче и током ноћи извршили су претресе више објеката и просторија у Подгорици и Никшићу, које користи Ацо Ђукановић (60) из Подгорице.
Претреси су обављени на основу наредби мјесно надлежних тужилаштава и судова у Подгорици и Никшићу, а присуствовало им је и више адвоката.
Током претреса у Подгорици изузета је одређена документација, о чему је обавијештено надлежно тужилаштво, те ће поводом наведеног бити формиран предмет у циљу даљег поступања.
"Због заштите интереса поступања полицијских службеника, у овом тренутку нисмо у могућности да саопштимо више информација за активности изведене на територији Подгорице“, наводи се у саопштењу.
У наставку активности на територији Никшића, приликом претреса породичне куће у мјесту Растоци, полиција је пронашла већу количину ватреног оружја и муниције.
Из Управе полиције прецизирају да су пронађени ловачки карабин марке "Mauzer" са оптичким нишаном у илегалном посједу, пушка марке "Brno" са оптичким нишаном марке "Busnell" у илегалном посједу, пушка сачмарица непознате марке у илегалном посједу, пиштољ непознате марке у илегалном посједу, ловачки карабин марке „М-48“ у илегалном посједу, као и пиштољ марке "CZ 99 PARA" са оквиром у којем се налазило пет комада муниције и оружним листом на име покојног члана породице.
Такође је пронађено преко 400 комада муниције различите марке и калибра, три празна оквира, пет заштитних балистичких панцира и двоглед марке "Zeiss".
Са догађајем је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, по чијем је налогу Ацо Ђукановић лишен слободе због сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.
Он ће у законском року бити спроведен надлежном тужиоцу на даљу надлежност.
"Службеници Управе полиције, како у овом тако и у свим досадашњим предметима, предузимају мјере и радње из своје надлежности неселективно, професионално и законито, те настављају бескомпромисну борбу против криминала, у циљу подизања нивоа безбједности и повјерења грађана у рад институција и успостављања владавине права и правне сигурности", саопштено је из Управе полиције, преноси РТЦГ.
Тренутно на програму