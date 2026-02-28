Logo
Large banner

Ухапшен брат Мила Ђукановића, шта је полиција све пронашла

Извор:

РТЦГ

28.02.2026

10:35

Коментари:

0
Хапшење Ацо Ђукановић
Фото: Управа полиције Црне Горе

Црногорска полиција ухапсила је Ацу Ђукановића, брата бившег предсједника државе Мила Ђукановића, јавља Радио-телевизија Црне Горе.

Шта је полиција заплијенила

  • Више комада ватреног оружја
  • Преко 400 комада муниције различитог калибра
  • Три празна оквира
  • Пет балистичких панцира
  • Двоглед марке "Zeiss"
  • Одређена документација

До хапшења је дошло након јучерашњег претреса имовине Аце Ђукановића у никшићком насељу Растоци и у Подгорици, а током који су пронађене три пушке, полицијска опрема и панцир.

Полиција опколила зграду

Полиција је јуче опколила зграду у центру Подгорице у којој живи Ацо Ђукановић, претрес је завршен око 19.00 часова, а у неке просторије полицајци су ушли насилно, обијањем врата.

У питању је зграда у Улици Вука Караџића, гд‌је су и просторије Прве банке, чији је Ацо Ђукановић већински власник.

Акција је спроведена по налогу Основног државног тужилаштва у Подгорици.

Иран Техеран напад

Свијет

На друштвеним мрежама се појавили наводни снимци из Техерана након напада

Бизнисмен Ацо Ђукановић, ухапшен је након што је у његовим објектима у Подгорици и Никшићу пронађено више комада ватреног оружја, муниције и балистичких панцира, саопштила је данас Управа полиције.

Како се наводи у саопштењу Управе полиције, службеници Сектора за борбу против криминала, уз подршку Посебне јединице полиције и инспектора Регионалних центара безбједности "Центар" и "Запад", јуче и током ноћи извршили су претресе више објеката и просторија у Подгорици и Никшићу, које користи Ацо Ђукановић (60) из Подгорице.

Претреси су обављени на основу наредби мјесно надлежних тужилаштава и судова у Подгорици и Никшићу, а присуствовало им је и више адвоката.

Претреси у Подгорици

Током претреса у Подгорици изузета је одређена документација, о чему је обавијештено надлежно тужилаштво, те ће поводом наведеног бити формиран предмет у циљу даљег поступања.

"Због заштите интереса поступања полицијских службеника, у овом тренутку нисмо у могућности да саопштимо више информација за активности изведене на територији Подгорице“, наводи се у саопштењу.

Активности на територији Никшића

У наставку активности на територији Никшића, приликом претреса породичне куће у мјесту Растоци, полиција је пронашла већу количину ватреног оружја и муниције.

Пушке и пиштољи

Из Управе полиције прецизирају да су пронађени ловачки карабин марке "Mauzer" са оптичким нишаном у илегалном посједу, пушка марке "Brno" са оптичким нишаном марке "Busnell" у илегалном посједу, пушка сачмарица непознате марке у илегалном посједу, пиштољ непознате марке у илегалном посједу, ловачки карабин марке „М-48“ у илегалном посједу, као и пиштољ марке "CZ 99 PARA" са оквиром у којем се налазило пет комада муниције и оружним листом на име покојног члана породице.

Ацо Ђукановић полиција Црна Гора

Регион

Ухапшен брат Мила Ђукановића

Такође је пронађено преко 400 комада муниције различите марке и калибра, три празна оквира, пет заштитних балистичких панцира и двоглед марке "Zeiss".

За шта га терете

Са догађајем је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, по чијем је налогу Ацо Ђукановић лишен слободе због сумње да је извршио кривично д‌јело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.

Он ће у законском року бити спроведен надлежном тужиоцу на даљу надлежност.

"Службеници Управе полиције, како у овом тако и у свим досадашњим предметима, предузимају мјере и радње из своје надлежности неселективно, професионално и законито, те настављају бескомпромисну борбу против криминала, у циљу подизања нивоа безбједности и повјерења грађана у рад институција и успостављања владавине права и правне сигурности", саопштено је из Управе полиције, преноси РТЦГ.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ухапшен брат Мила Ђукановића

Регион

Ухапшен брат Мила Ђукановића

5 ч

0
Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

Регион

Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Пресуда за масакр на Цетињу: Начелница МУП-а иде у затвор јер није одузела оружје монструму

5 ч

0
Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

Регион

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

49

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

13

48

Цвијановић: Први Устав - темељ слободе, уставног поретка и постојања Српске

13

42

Flightradar: Погледајте небо изнад Ирана након ракетних удара

13

39

Тадић: Кампање Суда и Тужилаштва намјерне и организоване

13

37

Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner