Ухапшен брат Мила Ђукановића

Извор:

вијести.ме

28.02.2026

08:21

Ухапшен брат Мила Ђукановића
Фото: screenshot / RTCG

Бизнисмен Ацо Ђукановић ухапшен је након претреса породичне куће у никшићком насељу Растоци, речено је "Вијестима" незванично из више извора.

Према истим информацијама, брату бившег предсједника Црне Горе, лисице на руке стављене су након што је полиција пронашла три пушке, полицијску опрему и панцир.

Zemljotres

Регион

Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

Имовина Ђукановића претресана је од јуче око 13 часова до касно у ноћ.

Инспектори у цивилу сатима су у петак били распоређени око зграде у Улици Вука Караџића у центру Подгорице.

Тагови :

Црна Гора

хапшење

