Ухапшен брат Мила Ђукановића

Бизнисмен Ацо Ђукановић ухапшен је након претреса породичне куће у никшићком насељу Растоци, речено је "Вијестима" незванично из више извора.
Према истим информацијама, брату бившег предсједника Црне Горе, лисице на руке стављене су након што је полиција пронашла три пушке, полицијску опрему и панцир.
Имовина Ђукановића претресана је од јуче око 13 часова до касно у ноћ.
Инспектори у цивилу сатима су у петак били распоређени око зграде у Улици Вука Караџића у центру Подгорице.
