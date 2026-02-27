Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

27.02.2026
21:53
Коментари:0
Посљедњи инцидент додатно је појачао забринутост родитеља у Сјеверној Македонији када је ученик четвртог разреда извадио нож на часу у Скопљу, окружен својим вршњацима.
Родитељи наводе да је исто дијете и раније испољавало насилно понашање, укључујући нападе маказама на другове, па и на ученика са посебним потребама.
Регион
Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати
Мајка ученика изјавила је да је нож грешком завршио у ранцу приликом паковања ужине. Родитељи друге дјеце, међутим, оцјењују да ово није изолован случај и да школа не предузима довољно мјера како би обезбиједила безбједно окружење. Како тврде, стручне службе раде са дјететом већ четири године, али проблеми и даље трају.
Родитељи истичу да школа умањује значај инцидента и да се врши притисак на наставнике и родитеље како би се ситуација прикрила. У међувремену, дјеца се суочавају са страхом, узнемиреношћу и континуираним психофизичким притиском.
Директорка школе Биљана Билбиловска навела је да је установа поступила у складу са прописима: ученик је удаљен из одјељења, уведене су мјере индивидуалне подршке и превенције, те, како каже, није било понашања које би представљало директну пријетњу другим ученицима.
Хроника
Порастао број повријеђених у Брчком: Испливао први снимак пожара
Министарка образовања Сјеверне Македоније Весна Јаневска изјавила је да се случај додатно процјењује и да су могуће даљње мјере од ангажовања образовног асистента до упућивања дјетета у другу установу, уколико се процени да је то у најбољем интересу свих ученика.
Упркос изјавама школе и институција, родитељи остају забринути за безбједност дјеце и очекују брзу, јасну и потпуно транспарентну реакцију надлежних органа у Сјеверној Македонији, преноси Сител.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму