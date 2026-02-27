Први пораз кошаркаша Србије у квалификацијама

Извор:
Агенције
27.02.2026
21:21
Коментари:0
Кошаркашка репрезентација Србије доживјела је први пораз у квалификацијама за Мундобаскет.
Бољи од српског тима је била репрезентација Турске, резултатом 82:78.
Најефикаснији у поразу Србије био је Богољуб Марковић са 19 поена, док је у редовима екипе Турске свој одличан меч одиграо Тарик Биберовић са 22 поена.
Србија и Турска ће бити ривали и у наредном колу, када ће домаћин бити екипа Ергина Атамана.
Послије три кола српски тим је на учинку од 2/1, а Турци су максимални.
Кошарка
13 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму