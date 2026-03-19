Сјајни Партизан славио у Паризу

19.03.2026

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Партизана побиједили су вечерас у гостима екипу Париза резултатом 90:81 у утакмици 32. кола Евролиге.

Најефикаснији у екипи Партизана био је Стерлинг Браун са 17 поена, док је Тоње Џекири додао 15. Ник Калатес је забиљежио 12 поена, 10 асистенција и три скока.

Код домаћих, најбољи је био Надир Хифи са 23 поена.

Кошаркаши Партизана се тренутно налазе на 16. месту на табели Евролиге са 12 побједа и 20 пораза, док је Париз на 17. позицији са скором 12/21.

Кошаркаши Партизана ће у наредном, 33. колу Евролиге у Београду дочекати Асвел.

