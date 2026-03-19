Сјајни Партизан славио у Паризу

19.03.2026
23:00
Кошаркаши Партизана побиједили су вечерас у гостима екипу Париза резултатом 90:81 у утакмици 32. кола Евролиге.
Најефикаснији у екипи Партизана био је Стерлинг Браун са 17 поена, док је Тоње Џекири додао 15. Ник Калатес је забиљежио 12 поена, 10 асистенција и три скока.
Код домаћих, најбољи је био Надир Хифи са 23 поена.
Кошаркаши Партизана се тренутно налазе на 16. месту на табели Евролиге са 12 побједа и 20 пораза, док је Париз на 17. позицији са скором 12/21.
Кошаркаши Партизана ће у наредном, 33. колу Евролиге у Београду дочекати Асвел.
