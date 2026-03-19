Огроман проблем за Звезду, један од најбољих кошаркаша остао у Београду

АТВ
19.03.2026
17:00
Кошаркаши Црвене звезде у петак играју меч 32. кола Евролиге против Панатинаикоса у ОАКА Арени, а тренер црвено-бијелих Саша Обрадовић неће моћи да рачуна на једног од најбољих играча.
Наиме, тренер Звезде на пут у Грчку није повео центра Ебуку Изундуа, јавља "Спортклуб".
Како преноси исти извор, ради се о истегнућу и није у питању већи проблем.
Саша Обрадовић је одлучио да га сачува за дупло коло, које је на програму сљедеће недјеље, на гостовањима Басконији и Барселони.
Ипак, са тимом је отишао Хасијел Риверо, који није ни заиграо од повреде на самом старту кампање.
