Logo
Large banner

Огроман проблем за Звезду, један од најбољих кошаркаша остао у Београду

Аутор:

АТВ

19.03.2026

17:00

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Црвене звезде у петак играју меч 32. кола Евролиге против Панатинаикоса у ОАКА Арени, а тренер црвено-бијелих Саша Обрадовић неће моћи да рачуна на једног од најбољих играча.

Наиме, тренер Звезде на пут у Грчку није повео центра Ебуку Изундуа, јавља "Спортклуб".

Како преноси исти извор, ради се о истегнућу и није у питању већи проблем.

Саша Обрадовић је одлучио да га сачува за дупло коло, које је на програму сљедеће недјеље, на гостовањима Басконији и Барселони.

Ипак, са тимом је отишао Хасијел Риверо, који није ни заиграо од повреде на самом старту кампање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Црвена звезда

Евролига

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

39

Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

18

34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

18

28

Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

18

15

Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

18

12

Ексклузивне фотографије: Овако изгледа српска суперсонична ракета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner