"Прекрсти се": Ненад Лалатовић испоштовао навијаче Црвене звезде, потом добио овације

АТВ

05.03.2026

19:42

0
"Прекрсти се": Ненад Лалатовић испоштовао навијаче Црвене звезде, потом добио овације

Ненад Лалатовић, тренер Новог Пазара, огласио се након пораза од Црвене звезде.

Фудбалери Црвене звезде пласирали су се у полуфинале Купа Србије побједом над Новим Пазаром резултатом 2:0.

Ненад Лалатовић, тренер Новог Пазара, појавио се на конференцији за медије заједно са Дејаном Станковићем и тада се догодила интересантна сцена.

Пошто је Дејан Станковић пољубио Ненада Лалатовића пред почетак утакмице, сада му је овај узвратио и пољубио би га, па поручио:

"Честитао бих Црвеној звезди на побједи. У најави сам рекао да је Звезда шампион, од доласка Декија играју сјајно, незаслужено су испали од Лила, имали су можда једно слабије полувреме, феноменалан Малме, доминантна Звезда у дербију, то само показује снагу. Побиједили су Раднички, Жељу... Данас са нама, из првог озбиљног шута са 25 метара дали су гол, Звезда када поведе на страни, екипе тешко могу да се врате у игру. Ми немамо велике ротације, али сам поносан на моје играче. Други гол примамо из аута билијарски, одбија се лопта. Али нисмо одустајали, поносан сам на своје играче, сад сам им рекао, са сваке утакмице и са сваког тренинга одлазим кући задовољан, јер знам да дају свој максимум и то је за мене најважније. Звезди желим да освоји дуплу круну, а ја бих волио да са Пазаром будем у прва четири и да уђемо у Европу", каже тренер Новог Пазара, Ненад Лалатовић.

Занимљиво је било и на самом терену, гдје су "Делије" скандирале Лалатовићу да се прекрсти, а он их је "испоштовао".

Након тога, тренер је добио овације стадиона.

Ненад Лалатовић

нови пазар црвена звезда

Нови Пазар

ФК Црвена звезда

