Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

Извор:
Телеграф
05.03.2026
16:18
Коментари:0
Голман Црвене звезде, Матеус Магаљаеш добио је тежак ударац у главу током меча Нови Пазар - Звезда у четвртфиналу Купа Србије, послије чега је изгубио свијест.
Хитно су реаговали играчи Звезде, као и љекарска екипа, а Матеус је одмах и замијењен и на терен је ушао млади Вук Драшкић.
Фудбал
Хаос у Новом Пазару: Прекинут меч, Звезда води, голман изнесен са терена
Видјело се одмах да Матеус није добро, јер је на носилима изнесен са терена, а затим и хитно пребачен у болницу у Новом Пазару.
Како је речено од стране људи из Звезде, он је сада на прегледима и чекају се резултати, како би се установило какво је стање Бразилца.
Нема сумње, ово би био тежак ударац за црвено-бијеле у наставку сезоне, јер је Матеус можда и најбољи играч црвено-бијелих током читаве сезоне.
