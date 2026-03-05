Logo
Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

Фото: АТВ

Голман Црвене звезде, Матеус Магаљаеш добио је тежак ударац у главу током меча Нови Пазар - Звезда у четвртфиналу Купа Србије, послије чега је изгубио свијест.

Хитно су реаговали играчи Звезде, као и љекарска екипа, а Матеус је одмах и замијењен и на терен је ушао млади Вук Драшкић.

звезда пазар

Фудбал

Хаос у Новом Пазару: Прекинут меч, Звезда води, голман изнесен са терена

Видјело се одмах да Матеус није добро, јер је на носилима изнесен са терена, а затим и хитно пребачен у болницу у Новом Пазару.

Како је речено од стране људи из Звезде, он је сада на прегледима и чекају се резултати, како би се установило какво је стање Бразилца.

Нема сумње, ово би био тежак ударац за црвено-бијеле у наставку сезоне, јер је Матеус можда и најбољи играч црвено-бијелих током читаве сезоне.

Тагови :

Матеус Магаљаеш

Вук Драшкић

нови пазар црвена звезда

Коментари (0)
