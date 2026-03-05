Хезболах шаље своје елитне снаге у борбу против Израела!

Извор:
Хезболах је распоредио елитне борце како би се супротставио израелским снагама на југу Либана шаљући их назад у погранични регион из ког су се повукли послије рата 2024. године, док се група коју подржава Иран све дубље укључује у сукоб на Блиском истоку, јавља Ројтерс.
Припадници Хезболахове јединице Радван добили су наређења да се укључе у борбу и зауставе напредовање израелских тенкова, рекли су извори, наводећи град Хијам - једно од неколико подручја у која су израелске трупе наводно напредовале у сриједу - као примјер.
Хезболах, либанска шиитска муслиманска група коју је 1982. основала Иранска револуционарна гарда, ушао је у рат у понедјељак, отворивши ватру како би осветио смрт иранског врховног вође, који је убијен у изненадном америчко-израелском нападу на Техеран.
Израел је од тада извео снажне ударе на југ Либана и шире, пославши више трупа преко границе и наредивши Либанцима да напусте појас територије у пограничном региону, гдје је израелска војска држала војнике на неколико положаја још од рата 2024. године.
Вођа Хезболаха Наим Касем рекао је у телевизијском обраћању у сриједу да ће се група супротставити ономе што је описао као израелски план "окупације и експанзије".
"За нас је ово егзистенцијална одбрана", рекао је.
Елитни борци Хезболаха распоређени су на југ након што је група у понедјељак отворила ватру ракетама и дроновима, рекли су извори који су говорили под условом анонимности због осјетљивости теме.
Они су напустили тај дио Либана - конкретно подручје између ријеке Литани и границе са Израелом - након примирја у рату 2024. године које су посредовале Сједињене Државе, и прешли северно од реке, рекли су извори.
Извори нису навели колико је елитних снага Хезболаха распоређено.
Либански предсједник Џозеф Аун рекао је да је почетна салва Хезболаха у понедјељак испаљена сјеверно од ријеке Литани. Хиљаде милитаната Хезболаха убијено 2024.године.
Портпарол израелске војске рекао је да провјеравају наводе, али није одмах дао коментар на извештаје извора. Либанска војска је одбила да коментарише. Кабинет премијера Навава Салама није одмах одговорио на захтјев за коментар.
Израелска војска саопштила је у сриједу да су два војника рањена услед противтенковске ватре на трупе на југу Либана, што су прве пријављене повреде међу израелским снагама од почетка регионалног рата.
Хезболах је ове недјеље објавио неколико напада усмјерених на израелске тенкове, заједно са бројним лансирањима ракета и дронова према Израелу.
Портпарол израелске војске рекао је у сриједу да војска "распоређује трупе нешто дубље" у Либану него раније, "како би спријечила било какве нападе на сјеверне заједнице" у Израелу.
У мају 2023. године, прије него што је напад Хамаса на Израел 7. октобра покренуо регионални сукоб, Хезболах је позвао медије да посматрају како борци Радван јединице симулирају инвазију на Израел.
Око 5.000 бораца Хезболаха убијено је у рату са Израелом 2024. године, од којих су многи били припадници Радван јединице. Рат је оставио Хезболах знатно ослабљеним.
Израел је од тог сукоба готово свакодневно изводио ударе на циљеве Хезболаха, укључујући напад у децембру на оно што је описао као комплекс за обуку који користе снаге Радван на југу.
Након примирја 2024. године, које је захтевало да либанска војска заплијени све неовлашћено оружје, почевши од области јужно од реке Литани, либанска војска заплијенила је многе складишта оружја Хезболаха. Хезболах је рекао да поштује примирје јужно од Литанија, али да се оно не односи на остатак Либана.
