Израел је напао: Полетјели борбени авиони

19.02.2026
Израелски борбени авиони бомбардовали су базе за обуку и подземне објекте Хезболаха у планинском подручју на граници са Сиријом на истоку Либана, објавио је новински портал "Либанон 24".
Очевици су пријавили снажне експлозије у близини села Ал-Наби Шајт.
Раније су израелске трупе отвориле ватру из тенковских топова на насеља Аитарун и Јарун на југу Либана.
Није било информација о жртвама или штети.
