Израел је напао: Полетјели борбени авиони

Извор:

Агенције

19.02.2026

22:07

Фото: Tanjug / AP

Израелски борбени авиони бомбардовали су базе за обуку и подземне објекте Хезболаха у планинском подручју на граници са Сиријом на истоку Либана, објавио је новински портал "Либанон 24".

Очевици су пријавили снажне експлозије у близини села Ал-Наби Шајт.

Раније су израелске трупе отвориле ватру из тенковских топова на насеља Аитарун и Јарун на југу Либана.

Није било информација о жртвама или штети.

