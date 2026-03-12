Изгорио аутомобил на путу ка Мркоњић Граду!

Извор:
Глас Српске
12.03.2026
10:34
На магистралном путу између Бањалуке и Мркоњић Града, мјесту Дабрац, данас у 8.40 часова је пријављен пожар на путничком аутомобилу, који је у потпуности захватио пламен.
Према фотографијама са лица мјеста, возило је било заустављено поред пута, док су из предњег дијела и унутрашњости сукљали високи пламен и густ дим. Пожар се проширио на већи дио аутомобила, а ватра је захватила и подручје око точкова.
Инцидент се догодио на дионици пута према Мркоњић Граду, гдје се у тренутку пожара саобраћај одвијао успорено. На фотографијама се види и камион-цистерна који је заустављен у близини, док су остали учесници у саобраћају опрезно пролазили поред запаљеног возила.
Према сазнањима "Гласа Српске", возилом је управљало лице из Јајца. Срећом, у инциденту није било повријеђених.
За сада није познат узрок пожара.
Више информација очекује се након увиђаја надлежних служби.
