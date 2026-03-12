Logo
Large banner

Изгорио аутомобил на путу ка Мркоњић Граду!

Извор:

Глас Српске

12.03.2026

10:34

Коментари:

0
Изгорио аутомобил на путу ка Мркоњић Граду!
Фото: Друштвене мреже

На магистралном путу између Бањалуке и Мркоњић Града, мјесту Дабрац, данас у 8.40 часова је пријављен пожар на путничком аутомобилу, који је у потпуности захватио пламен.

Према фотографијама са лица мјеста, возило је било заустављено поред пута, док су из предњег дијела и унутрашњости сукљали високи пламен и густ дим. Пожар се проширио на већи дио аутомобила, а ватра је захватила и подручје око точкова.

Инцидент се догодио на дионици пута према Мркоњић Граду, гдје се у тренутку пожара саобраћај одвијао успорено. На фотографијама се види и камион-цистерна који је заустављен у близини, док су остали учесници у саобраћају опрезно пролазили поред запаљеног возила.

Према сазнањима "Гласа Српске", возилом је управљало лице из Јајца. Срећом, у инциденту није било повријеђених.

За сада није познат узрок пожара.

Више информација очекује се након увиђаја надлежних служби.

Подијели:

Тагови :

Мркоњић Град

zapaljeno auto

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Требиње

Хроника

"Пао Билећанин": Пронађен пун гепек цигарета

1 ч

0
Камион прегазио бицикл

Хроника

Преминуо бициклиста којег је ударио камион у Бањалуци

1 ч

0
Незгода

Хроника

Детаљи незгоде у Бањалуци: Бициклиста повријеђен у судару са камионом

18 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Драма у Травнику: Беба упала у шахт, пребачена у болницу

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

10

43

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

10

37

Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner