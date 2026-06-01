Додијељена средства спортским савезима и организацијама лица са инвалидитетом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство породице, омладине и спорта објавило је данас резултате два конкурса у области спорта, на основу којих је издвојено 250.000 КМ за суфинансирање активности спортских савеза и спортских организација и спортиста лица са инвалидитетом.
Ријеч је о конкурсу за суфинансирање програмских и редовних активности спортских савеза Републике Српске и конкурсу за суфинансирање активности спортских организација и спортиста појединаца лица са инвалидитетом у Републици Српској, саопштено је из ресорног министарства.
За суфинансирање активности спортских савеза Републике Српске издвојено је 200.000 КМ, а на конкурс су се пријавила 24 спортска савеза која су испунила све обавезе и извршила пререгистрацију у складу са Законом о спорту.
За суфинансирање активности спортских организација и спортиста појединаца лица са инвалидитетом издвојено је 50.000 КМ.
Резултати конкурса објављени су на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч6
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
16
29
16
29
16
26
16
22
16
19
Тренутно на програму