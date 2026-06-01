Каран: Српска наставља са модернизацијом школске опреме

Аутор:АТВ
Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да се у Српској наставља са модернизацијом школске опреме и стварањем бољих услова за учење, рад и стицање знања нових генерација.
"Бањалука, као највећи град Републике Српске и њен административни, образовни и културни центар, наставља да добија подршку кроз улагања у унапређење услова за образовање", објавио је Каран на "Иксу" уз видео о додјели информатичке опреме бањалучкој Основној школи /ОШ/ Алекса Шантић у оквиру пројекта "Боље школе за бољу будућност".
Директор ОШ "Алекса Шантић" Свјетлана Радусин истакла је да ће нова опрема знатно унаприједити рад и осавременити васпитно-образовни процес.
"Подршка предсједника Републике нам је значајна", рекла је Радусинова.
Професор информатике у овој школи Татјана Медаревић рекла је да ће дјеца сада бити више сконцентрисана на садржаје, будући да су у оквиру нове опреме добили и пројектор.
Одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић истакао је да ће донација омогућити нове прилике и знања за дјецу значајне за будућност ка којој корачају, преноси Срна.
"Свако дијете у Републици Српској заслужује исте шансе - савремено образовање, као и прилике за боље сутра. Политика има смисла само када иза ње остане нешто добро за људе. А, најљепша је када остане нешто добро за дјецу. Будућност Републике Српске је породица, а њена снага знање дјеце у школским клупама", поручио је Зељковић.
Ученик Тамара Ђукић рекла је да је битно да у настави имају визуелни приказ о томе шта раде, а у томе ће им помоћи пројектор, док је ученик Маја Грбић истакла да је радује што ће моћи да ради са новим програмима.
