Ухапшена два лица, пронађени кокаин и пиштољ

Аутор:

АТВ
01.06.2026 12:42

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Припадници Полицијске управе Бијељина ухапсили су два лица из овог града чији су иницијали Н.Б. и С.Ж. јер су на локацији коју користе пронађени кокаин, стартни пиштољ са припадајућом муницијом и други предмети и трагови који могу послужити као доказ у кривичном поступку, саопштено је данас из ове управе.

Претрес је извршен јуче на основу наредбе Основног суда у Бијељини, а уз претходну сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, преноси Срна

О свему је обавијештен надлежни тужилац и након комплетирања и документовања предмета против ухапшених слиједи извјештај о почињеном кривичном дјелу омогућавање уживања дроге.

ПУ Бијељина

Полиција

кокаин

пиштољ

претреси

