Ухапшена два лица, пронађени кокаин и пиштољ

Припадници Полицијске управе Бијељина ухапсили су два лица из овог града чији су иницијали Н.Б. и С.Ж. јер су на локацији коју користе пронађени кокаин, стартни пиштољ са припадајућом муницијом и други предмети и трагови који могу послужити као доказ у кривичном поступку, саопштено је данас из ове управе.
Претрес је извршен јуче на основу наредбе Основног суда у Бијељини, а уз претходну сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, преноси Срна
О свему је обавијештен надлежни тужилац и након комплетирања и документовања предмета против ухапшених слиједи извјештај о почињеном кривичном дјелу омогућавање уживања дроге.
