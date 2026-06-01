Илић: Филм "Осмијех за крај" промовише потенцијале Српске као филмске дестинације

Филм "Осмијех за крај" режисера Душка Станивука, чије је снимање почело на подручју Градишке, промовише потенцијале Републике Српске као филмске дестинације и Аудио-визуелни центар Српске га са задовољством подржава, изјавила је Срни директор те установе Ања Илић.
Илићева је напоменула да је филм "Осмијех за крај" подржан на конкурсу за производњу краткометражног играног филма, те додала да се приликом посјете сету увјерила да иза овог пројекта стоји изузетно посвећена и професионална ауторска, продукцијска и глумачка екипа.
"Посебно радује чињеница да филм доноси занимљиву и емотивну причу, са веома захтјевним концептом у којем се готово цјелокупна радња одвија у аутомобилу, што представља посебан изазов за све учеснике пројекта", рекла је Илићева.
Она је навела да улоге у филму носе сјајни глумци Наташа Перић и Бојан Колопић, те да је увјерена да ће њихов таленат додатно допринијети квалитету остварења.
"Истовремено, кроз снимање су представљене аутентичне и атрактивне локације на подручју Градишке, чиме се промовишу потенцијали Републике Српске као филмске дестинације", истакла је Илићева.
Илићева вјерује да ће "Осмијех за крај" остварити и запажен фестивалски живот и пронаћи пут до публике, којој је домаћи филм све важнији и ближи.
Овај кратки филм у продукцији "Козара филма" доноси причу о Нини и Кикију, који су на путовању које би требало да им донесе нову шансу. Док граница постаје све ближа, прошлост их неуморно сустиже, стављајући на искушење њихову храброст и међусобно повјерење
