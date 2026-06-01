Ручак за мање од пола сата: Запечени макарони са сиром

Аутор:

АТВ
01.06.2026 13:38

Фото: YouTube/printscreen

Тражите једноставан, а укусан рецепт за ручак? Управо сте га нашли! Макароне са млијеком и сиром готове за пар минута, а количински довољне да нахране 8 особа.

Састојци

500 грама макарона

50 грама путера

40 гра,а брашна

1 мала кашичица соли

950 милилитара млијека

300 грама наренданог Моцарела сира

30 грама наренданог Пармезана

1 кашичица путера

50 грама презле

1 кашичица ситно сјецканог першуна (по жељи)

Припрема

Макароне скухајте и оциједите.

У већој посуди истопите путер, затим додај те брашно и соли уз непрестано мијешање. То мало кухај те на лаганој ватри док смјеса не прокуха и не буде густа.

У густу смјесу уз непрестано мијешање додај те млијеко и нека се прокуха све скупа. Када смјеса прокуха додај те сир један по један и мијешајте док се сир не истопи затим додај те першун и све добро промијешајте.

Добијену смјесу макните са ватре и у њу умијешајте кухане макароне. Затим у подмазани плех прелијте макароне и оставите их са стране.

У тави истопите кашику путера и додај те презлу, и мало их пропржите док не добију лијепу зажарену боју, затим поспите презлу по макаронима.

Ставите у рерну на 250 степени и запеците 10-15 минута зависно како волите.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

