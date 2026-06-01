Ручак за мање од пола сата: Запечени макарони са сиром

Тражите једноставан, а укусан рецепт за ручак? Управо сте га нашли! Макароне са млијеком и сиром готове за пар минута, а количински довољне да нахране 8 особа.
Састојци
500 грама макарона
50 грама путера
40 гра,а брашна
1 мала кашичица соли
950 милилитара млијека
300 грама наренданог Моцарела сира
30 грама наренданог Пармезана
1 кашичица путера
50 грама презле
1 кашичица ситно сјецканог першуна (по жељи)
Припрема
Макароне скухајте и оциједите.
У већој посуди истопите путер, затим додај те брашно и соли уз непрестано мијешање. То мало кухај те на лаганој ватри док смјеса не прокуха и не буде густа.
У густу смјесу уз непрестано мијешање додај те млијеко и нека се прокуха све скупа. Када смјеса прокуха додај те сир један по један и мијешајте док се сир не истопи затим додај те першун и све добро промијешајте.
Добијену смјесу макните са ватре и у њу умијешајте кухане макароне. Затим у подмазани плех прелијте макароне и оставите их са стране.
У тави истопите кашику путера и додај те презлу, и мало их пропржите док не добију лијепу зажарену боју, затим поспите презлу по макаронима.
Ставите у рерну на 250 степени и запеците 10-15 минута зависно како волите.
