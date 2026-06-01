Logo
Large banner

Борачка организација Лопаре: Захвалница предсједнику Републике за помоћ у уређењу спомен-обиљежја

Аутор:

АТВ
01.06.2026 14:03

Коментари:

3
захвалница Борачке организације Лопаре
Фото: Srna

Борачка организација општине Лопаре додијелила је данас захвалницу предсједнику Републике Српске Синиши Карану за допринос у завршетку изградње Централног спомен-обиљежја погинулим борцима.

Предсједник Борачке организације Лопаре Ристо Радић рекао је да је Централно спомен-обиљежје у Лопарама комплетирано постављањем бронзаних спомен-плоча на којима су уписана имена погинулих бораца, што је донација Кабинета предсједника Републике, преноси Срна

Он је нагласио да предсједник Синиша Каран прати све активности Борачке организације и максимално их подржава.

Захвалницу је у име предсједника Републике, преузео изасланик предсједника Огњен Тадић, који је у Лопарама присуствовао данашњем парастосу свим погинулим борцима мајевичког краја.

У историји Лопара и Мајевице 1. јун заузима посебно мјесто, јер представља један од најзначајнијих датума у одбрани овог подручја током Одбрамбено-отаџбинског рата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

zahvalnica

Централно спомен-обиљежје ВРС

Лопаре

Синиша Каран

предсједник Републике Српске

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Ауто-пут Шандонг

Друштво

Минић, Стевановић и Вишковић обишли градилиште ауто-пута Бањалука-Приједор у насељу Ивањска

2 ч

1
макарони са сиром запечени

Друштво

Ручак за мање од пола сата: Запечени макарони са сиром

2 ч

0
Сигурнија испорука струје за 1.600 потрошача

Друштво

Сигурнија испорука струје за 1.600 потрошача

3 ч

0
сладолед десерт слаткиш кугла сладоледа

Друштво

Инспекција открила бактерије у сладоледу: Више од 33 одсто узорака неисправно

5 ч

0

  • Најновије

16

29

Најављено: Стиже суперћелијска олуја, и то ускоро

16

29

Уз овакав купаћи не треба вам дијета: Сакрива вишак и ласка свакој фигури

16

26

У којој години брака најчешће долази до преваре?

16

22

Изречена највећа казна у историји Ролан Гароса

16

19

Метео радар: Када би мрачни облаци могли одлетјети изнад Бањалуке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner