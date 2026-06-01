Борачка организација Лопаре: Захвалница предсједнику Републике за помоћ у уређењу спомен-обиљежја

Борачка организација општине Лопаре додијелила је данас захвалницу предсједнику Републике Српске Синиши Карану за допринос у завршетку изградње Централног спомен-обиљежја погинулим борцима.
Предсједник Борачке организације Лопаре Ристо Радић рекао је да је Централно спомен-обиљежје у Лопарама комплетирано постављањем бронзаних спомен-плоча на којима су уписана имена погинулих бораца, што је донација Кабинета предсједника Републике, преноси Срна
Он је нагласио да предсједник Синиша Каран прати све активности Борачке организације и максимално их подржава.
Захвалницу је у име предсједника Републике, преузео изасланик предсједника Огњен Тадић, који је у Лопарама присуствовао данашњем парастосу свим погинулим борцима мајевичког краја.
У историји Лопара и Мајевице 1. јун заузима посебно мјесто, јер представља један од најзначајнијих датума у одбрани овог подручја током Одбрамбено-отаџбинског рата.
