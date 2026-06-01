Сигурнија испорука струје за 1.600 потрошача

01.06.2026 12:39

Укупно 1.600 становника бањалучких насеља Туњице, Рамићи, Барловци и дио Куљана, те лакташка села Буковица и Јаблан, од сада ће имати поузданије напајање електричном енергијом након завршене реконструкције дијела локалног средњенапонског далековода, у шта је уложено око 70.000 КМ, саопштено је из "Електрокрајине".

Вршилац дужности директора "Електрокрајине" Саша Поповић изјавио је да су у оквиру реконструкције дијела далековода 20 киловата "Рамићи-Барловци" постављени нови бетонски стубови и развучени проводници ширег пресјека на важној дионици вода дужине три километра.

Поповић је рекао да је на подручју Бањалуке актуелна и реконструкција далековода "Буквалек", након чега слиједе радови на средњенапонској мрежи у Крминама и Агином Селу, рејону Бронзаног Мајдана, Пискавици, те другим приградским и сеоским насељима.

Највећи дио радова односи се на реконструкцију и изградњу "СН" далековода, али и отварање нових трафостаница како би била омогућена стабилнија испорука електричне енергије, посебно на подручјима у којима је протекле зиме забиљежен већи број кварова и прекиди у напајању усљед преоптерећења мреже.

"Електрокрајина" је овог прољећа интензивирала улагања у обнову и реконструкцију мреже широм дистрибутивног подручја, које обухвата 21 локалну заједницу на западу Републике Српске.

