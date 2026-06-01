Logo
Large banner

Колико се вјерника поклонило Појасу пресвете Богородице

Аутор:

АТВ
01.06.2026 08:14

Коментари:

0
Колико се вјерника поклонило Појасу пресвете Богородице
Фото: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Од Спасовдана до вечерас Чудесном појасу пресвете Богородице у Храму Светог Саве се поклонило 478.000 вјерника, саопштила је Српска православна црква (СПЦ), додајући да Управа Храма о томе води тачну евиденцију.

- Поводом нагађања и претпоставки о броју вјерних који су се поклонили Чудесном појасу пресвете Богородице обавјештавамо јавност да Управа Храма Светог Саве о томе води тачну евиденцију, првенствено из безбједносних разлога - наводи се у саопштењу.

Како је прецизирано, од уношења Појаса на Спасовдан, 21. маја увече, па до синоћ у 20.35 часова кроз Храм Светог Саве је прошло 478.000 вјерника.

Часни појас пресвете Богородице у престоном храму Светог Саве биће све до суботе, 6. јуна 2026. године, када ће, послије свете литургије коју ће предводити патријарх српски Порфирије, бити свечано испраћен у манастир Ватопед на Светој Гори Атонској.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Појас Пресвете Богородице

Београд

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Појас Пресвете Богородице

Србија

Новац од поклоњења Појасу Пресвете Богородице Србима на Косову и Метохији

2 д

0
Појас Пресвете Богородице

Србија

Историјски тренутак за Србе: Појас Пресвете Богородице стигао у Београд послије 650 година

1 седм

0
Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

Србија

Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

1 мј

1
Данас је Духовски понедељак: Ово су обичаји и вјеровања за овај велики празник

Друштво

Данас је Духовски понедељак: Ово су обичаји и вјеровања за овај велики празник

4 ч

0

Више из рубрике

стање на путевима гранични прелази

Друштво

Саобраћај се на већини путева одвија редовно уз повољне услове за вожњу

3 ч

0
пуњене паприке рецепт мљевено месо паприка

Друштво

Овако су их правиле наше баке: Тајна савршено сочних пуњених паприка и густог соса

4 ч

0
Дежурне службе хитна помоћ

Друштво

Изазови на терену - Дан са радницима дежурних служби

4 ч

0

  • Најновије

11

15

Инспекција открила бактерије у сладоледу: Више од 33 одсто узорака неисправно

11

11

Иран се огласио након напада на Кувајт: Законита самоодбрана

11

04

Ухапшено 8 возача због вожње под дејством алкохола

11

01

Због овога вам стижу већи рачуни за струју: Мајстор објаснио који уређаји највише троше

10

49

"Улице и тргове у Српској назвати по српским генералима и борцима"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner