Колико се вјерника поклонило Појасу пресвете Богородице

Аутор:АТВ
Коментари:0
Од Спасовдана до вечерас Чудесном појасу пресвете Богородице у Храму Светог Саве се поклонило 478.000 вјерника, саопштила је Српска православна црква (СПЦ), додајући да Управа Храма о томе води тачну евиденцију.
- Поводом нагађања и претпоставки о броју вјерних који су се поклонили Чудесном појасу пресвете Богородице обавјештавамо јавност да Управа Храма Светог Саве о томе води тачну евиденцију, првенствено из безбједносних разлога - наводи се у саопштењу.
Како је прецизирано, од уношења Појаса на Спасовдан, 21. маја увече, па до синоћ у 20.35 часова кроз Храм Светог Саве је прошло 478.000 вјерника.
Часни појас пресвете Богородице у престоном храму Светог Саве биће све до суботе, 6. јуна 2026. године, када ће, послије свете литургије коју ће предводити патријарх српски Порфирије, бити свечано испраћен у манастир Ватопед на Светој Гори Атонској.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 д0
Србија
1 седм0
Србија
1 мј1
Друштво
4 ч0
Најновије
11
15
11
11
11
04
11
01
10
49
Тренутно на програму