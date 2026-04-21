Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

У цркви Сабора српских светитеља у Улици Пере Ћетковића на Карабурми у Београду јуче су оскрнављење иконе Исуса Христа и Пресвете Богородице на часном престолу.
Према сазнањима Спутњика, инцидент се догодио на Побусани понедјељак, у поподневним часовима, у тренутку када у храму није било никога.
Црвеном бојом циљано су префарбана само лица Господа Исуса Христа и Пресвете Богородице.
Када је затекао оскрнављене иконе, надлежни свештеник је позвао полицију која је одмах изашла на лице мјеста и сачинила записник.
