Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

21.04.2026 16:41

У цркви Сабора српских светитеља у Улици Пере Ћетковића на Карабурми у Београду јуче су оскрнављење иконе Исуса Христа и Пресвете Богородице на часном престолу.

Према сазнањима Спутњика, инцидент се догодио на Побусани понедјељак, у поподневним часовима, у тренутку када у храму није било никога.

Црвеном бојом циљано су префарбана само лица Господа Исуса Христа и Пресвете Богородице.

Када је затекао оскрнављене иконе, надлежни свештеник је позвао полицију која је одмах изашла на лице мјеста и сачинила записник.

