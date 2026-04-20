Козарев: Конаковић би викањем на Србију да добије изборе у Сарајеву

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмендин Конаковић хтио би да викањем на Србију добије изборе у Сарајеву, а не економским мјерама, рекао је генерални секретар Министарства спољних послова Србије Душан Козарев.
Козарев је навео да Конаковић не може да се похвали економским резултатима за разлику од Србије под вођством предсједника Александра Вучића коју, како је оцијенио, у свијету достојанствено представља министар спољних послова Србије Марко Ђурић.
"Да не улазим у то да није хигијенски увлачити чланове најуже породице у такве приземне покушаје обрачуна. То онда отвара додатне хоризонте ширења тога свега, а тако нешто нико не жели, сигуран сам. Ето. Само толико", навео је Козарев на Иксу.
Он је навео да само грађани Србије одлучују ко ће да је води, да то није посао ни замјеника предсједника Странке слободе и правде Борка Стефановића који "преко цензуса од три посто не пребацује" нити "Елмедина, који би да добије изборе у Сарајеву тако што би да виче на Србију, а не економским мјерама", преноси Срна
