Козарев: Конаковић би викањем на Србију да добије изборе у Сарајеву

АТВ
20.04.2026 14:18

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмендин Конаковић хтио би да викањем на Србију добије изборе у Сарајеву, а не економским мјерама, рекао је генерални секретар Министарства спољних послова Србије Душан Козарев.

Козарев је навео да Конаковић не може да се похвали економским резултатима за разлику од Србије под вођством предсједника Александра Вучића коју, како је оцијенио, у свијету достојанствено представља министар спољних послова Србије Марко Ђурић.

"Да не улазим у то да није хигијенски увлачити чланове најуже породице у такве приземне покушаје обрачуна. То онда отвара додатне хоризонте ширења тога свега, а тако нешто нико не жели, сигуран сам. Ето. Само толико", навео је Козарев на Иксу.

Он је навео да само грађани Србије одлучују ко ће да је води, да то није посао ни замјеника предсједника Странке слободе и правде Борка Стефановића који "преко цензуса од три посто не пребацује" нити "Елмедина, који би да добије изборе у Сарајеву тако што би да виче на Србију, а не економским мјерама", преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Душан Козарев

Елмедин Конаковић

Србија

ФБиХ

Сарајево

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Ужас: Беба стара тек мјесец дана тешко повријеђена! Тврде да је био тренутак непажње?

8 ч

0
Аутомобил завршио на крову у незгоди код Свилајнца

Србија

Аутомобил завршио на крову: Повријеђене три дјевојке

22 ч

0
Нова језива трагедија: Опет страдао мотоциклиста!

Србија

Нова језива трагедија: Опет страдао мотоциклиста!

1 д

0
Мацут: Јасеновац - вјечна опомена која снажно одјекује

Србија

Мацут: Јасеновац - вјечна опомена која снажно одјекује

1 д

0

Црногорско тужилаштво: Оправдана оптужница против Ђукановића

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

