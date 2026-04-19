Нова језива трагедија: Опет страдао мотоциклиста!

У тешкој саобраћајној несрећи која се данас око 12 сати догодила на путу Крагујевац-Краљево, код Равног Гаја, погинуо је мотоциклиста.
Како тврди "Курир", у питању је младић стар 28 година из села Пајсијевић код Груже.
- На дионици пута од Равног Гаја према Гружи, код скретања за село Љубић, неколико минута прије 12 часова, дошло је до језивог удеса. Нажалост, возачу мотоцикла није било спаса - додао је извор.
На мјесто саобраћајне несреће брзо су упућене екипе Хитне помоћи и полиција.
Саобраћај је на овој дионици био у прекиду.
- Полиција је обавила увиђај и утврђују се узроци саобраћајне несреће - додао је извор.
Хроника
2 ч0
Србија
5 ч0
Хроника
1 д0
Регион
1 д0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
8 ч1
Србија
1 д2
Најновије
Најчитаније
17
28
17
24
17
21
17
09
17
00
