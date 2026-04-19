Нова језива трагедија: Опет страдао мотоциклиста!

19.04.2026 16:03

Фото: Принтскрин/Јутјуб

У тешкој саобраћајној несрећи која се данас око 12 сати догодила на путу Крагујевац-Краљево, код Равног Гаја, погинуо је мотоциклиста.

Како тврди "Курир", у питању је младић стар 28 година из села Пајсијевић код Груже.

- На дионици пута од Равног Гаја према Гружи, код скретања за село Љубић, неколико минута прије 12 часова, дошло је до језивог удеса. Нажалост, возачу мотоцикла није било спаса - додао је извор.

На мјесто саобраћајне несреће брзо су упућене екипе Хитне помоћи и полиција.

Саобраћај је на овој дионици био у прекиду.

- Полиција је обавила увиђај и утврђују се узроци саобраћајне несреће - додао је извор.

