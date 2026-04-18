Министар Вујић путује у Хаг због Младића: Селак тражи адекватно лијечење

Министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Републике Србије Ненад Вујић сагласили су се да се генералу Ратку Младићу мора обезбиједити адекватна здравствена заштита и достојанствен третман.
У телефонском разговору о здравственом стању генерала Ратка Младића договорено је да министар Вујић у понедјељак посјети притворску јединицу у Хагу и упозна се о генераловом здравственим стањем и условима боравка.
Селак је навео да Република Српска и Република Србија дјелују координисано и у складу са законом, са циљем заштите права свих својих држављана.
Генерал Младић је 10. априла доживио мождани удар. Раније је претрпио више можданих удара, има озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења и проблеме са бубрезима, због чега је више пута хоспитализован и подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне захвате на срцу и нози.
Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске, генерал Ратко Младић, налази се у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања.
Ухапшен је 26. маја 2011. године у селу Лазарево код Зрењанина, у Србији.
