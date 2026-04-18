Акција полиције: Пронађена велика количина оружја, ухапшене три особе

18.04.2026 12:38

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У Београду су ухапшена три лица, у чијим становима је пронађена велика количина разног оружја, муниције, дрога, фалсификоване исправе и возила.

Полиција је претресом станова и других просторија на подручју града Београда које су осумњичени користили, пронашла и одузела три пушке, од којих један снајпер и једна аутоматска, пиштољ, аутоматски пиштољ, аутомат, више пригушивача и оквира за муницију, ласерски нишан и друге додатке за оружје.

Одузето је и више од 320 комада муниције различитог калибра и више стотина грама материје за коју постоје основи сумње да је експлозив са детонаторском капислом, саопштено је из МУП-а Србије.

Пронађена су три пресована пакета и више кесица марихуане, више вагица за прецизно мјерење и друга опрема, фалсификоване исправе, више комада хладног оружја, силиконска маска, као и мотоцикл и теретно возило.

Лица чији су иницијали А. Ж., Д. Г. и П. Ј. ухапшени су због постојања основане сумње да су извршили кривична дјела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и фалсификовање исправа.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

Београдски медији су јавили да је у овој акцији полиције разбио огранак такозваног "Врачарског клана", након вишемјесечног интензивног оперативног рада и прикупљања доказа.

Београд

акција полиције

Србија

Оружје

Више из рубрике

НИС-у продужена лиценца за 60 дана

Србија

НИС-у продужена лиценца за 60 дана

18 ч

0
Пад крана у Београду

Србија

Затворено градилиште након смрти радника: Мјесто несреће небезбједно и ризично

20 ч

0
Оптужени за убиство Ное Миливојев први пут проговорио о злочину! До детаља описао све, приказане и узнемирујуће фотографије!

Србија

Оптужени за убиство Ное Миливојев први пут проговорио о злочину! До детаља описао све, приказане и узнемирујуће фотографије!

22 ч

0
Aleksandar Vučić i Milorad Dodik

Србија

Вучић и Додик о стратешким питањима: У нед‌јељу заједно у Доњој Градини

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Аутом ударио пјешака у жељи да га убије: Ухапшен 28-годишњак

15

42

Лавров: Активно се разматра концепт новог војног блока

15

39

"Сјеча стабала на обали Врбаса недопустива, зеленило у граду девастирано"

15

24

Гугл апликација за коју можда нисте чули, а бесплатна је и корисна

15

17

Додик: Српски народ неће никада бити мањина у БиХ

