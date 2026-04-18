Акција полиције: Пронађена велика количина оружја, ухапшене три особе

У Београду су ухапшена три лица, у чијим становима је пронађена велика количина разног оружја, муниције, дрога, фалсификоване исправе и возила.
Полиција је претресом станова и других просторија на подручју града Београда које су осумњичени користили, пронашла и одузела три пушке, од којих један снајпер и једна аутоматска, пиштољ, аутоматски пиштољ, аутомат, више пригушивача и оквира за муницију, ласерски нишан и друге додатке за оружје.
Одузето је и више од 320 комада муниције различитог калибра и више стотина грама материје за коју постоје основи сумње да је експлозив са детонаторском капислом, саопштено је из МУП-а Србије.
Пронађена су три пресована пакета и више кесица марихуане, више вагица за прецизно мјерење и друга опрема, фалсификоване исправе, више комада хладног оружја, силиконска маска, као и мотоцикл и теретно возило.
Лица чији су иницијали А. Ж., Д. Г. и П. Ј. ухапшени су због постојања основане сумње да су извршили кривична дјела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и фалсификовање исправа.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
Београдски медији су јавили да је у овој акцији полиције разбио огранак такозваног "Врачарског клана", након вишемјесечног интензивног оперативног рада и прикупљања доказа.
