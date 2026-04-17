Вучић и Додик о стратешким питањима: У нед‌јељу заједно у Доњој Градини

17.04.2026 16:36

Aleksandar Vučić i Milorad Dodik
Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да је са лидером СНСД-а Милорадом Додиком данас разоварао о стратешким питањима од значаја за Београд и Бањалуку, а да ће у нед‌јељу у Доњој Градини заједно присуствовати обиљежавању Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ.

Вучић је рекао да је са Додиком провео више часова у размјени мишљења о стратешким питањима од значаја за Београд и Бањалуку.

"Овог пута састанак са Милорадом Додиком далеко од Београда. Прелепе су Србија и Српска", објавио је Вучић на "Инстаграму".

Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости у Српској поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је убијено 20.000 д‌јеце, преноси Срна

Више из рубрике

Испуцала земља усљед земљотреса

Србија

Земљотрес у Србији, ево гдје се затресло

5 ч

0
Механизам не жели да говори о могућности лијечења генерала Младића у Србији

Србија

Механизам не жели да говори о могућности лијечења генерала Младића у Србији

7 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Србија

Трагедија на Вождовцу: Дошао да види пожар и помогне, постао прва жртва

1 д

0
Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Србија

Патријарх Порфирије: Одговорност у раду за духовну корист и напредак цркве

1 д

0

18

09

Званично потврђено снимање трећег дијела филма "Топ Ган"

18

02

Један знак ће имати савршен викенд

17

22

Ужас у возу! Машиновођа пронашао 20 тарантула

17

11

Оптужени за убиство Ное Миливојев први пут проговорио о злочину! До детаља описао све, приказане и узнемирујуће фотографије!

16

54

Станивуковић поново расписао тендер за расвјету од 35 милиона КМ

