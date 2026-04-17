Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да је са лидером СНСД-а Милорадом Додиком данас разоварао о стратешким питањима од значаја за Београд и Бањалуку, а да ће у недјељу у Доњој Градини заједно присуствовати обиљежавању Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ.
Вучић је рекао да је са Додиком провео више часова у размјени мишљења о стратешким питањима од значаја за Београд и Бањалуку.
"Овог пута састанак са Милорадом Додиком далеко од Београда. Прелепе су Србија и Српска", објавио је Вучић на "Инстаграму".
Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости у Српској поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године.
Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је убијено 20.000 дјеце, преноси Срна
