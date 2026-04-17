Механизам не жели да говори о могућности лијечења генерала Младића у Србији

Међународни механизам за кривичне судове није желио да одговори на питање Срне да ли ће Механизам размотрити могућност да буде одобрено лијечење генерала Ратка Младића у Србији због његовог све лошијег здравственог стања и недостатка прописног лијечења у Хагу.
Из прес-службе је наведено да је Механизам "дужан да заштити приватност и медицинску повјерљивост свих осуђених лица која служе казну под његовим надзором".
- Стога, Механизам нема слободу да говори о здравственом стању било ког лица под својом надлежноћу, укључујући господина Ратка Младића - навели су из прес-службе.
Из Механизма тврде да "у потпуности поштују права свих лица у притвору под његовом надлежношћу", те да "одржавају највише међународне стандарде, укључујући оне који су повезани са здравственом његом".
Прес-служба Механизма тврди да се, наводно, ослања на експертизу и савјете "квалификованих медицинских професионалаца, укључујући независне професионалце када то околности дозволе".
Међутим, познато је да се стање генерала Младића погоршава из дана у дан и да не добија адекватну здравствену његу, те да се тиме крше и хуманитарни закон и основна људска права генерала Младића.
Министар правде Србије Ненад Вујић раније је поново позвао Механизам за међународне кривичне судове у Хагу да омогући лијечење српског генерала Ратка Младића у Србији и упозорио да свако даље одгађање може имати несагледиве посљедице по генералово здравље и живот.
Вујић је указао да је неприхватљиво да се основно људско право на лијечење доводи у питање и подсјетио да је Србија у више наврата званично захтијевала да се генералу Младићу омогући лијечење у Србији, уз све неопходне гаранције државе, али да су ти захтјеви остали без адекватног одговора.
Министар правде Србије је због тога поново позвао Механизам у Хагу и друге надлежне међународне институције да без одгађања омогуће лијечење генерала Младића у Србији, у складу са принципима хуманости, међународног права и универзалних стандарда заштите људских права, саопштило је Министарство правде Србије.
Генерал Ратко Младић недавно је доживио лакши мождани удар и сада је у јако тешком стању, рекао је Срни генералов син Дарко Младић.
Генерал Младић претрпио је више можданих удара, а има озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима.
(СРНА)
