Тројица мушкараца ухапшена због пљачке 20.000 евра

17.04.2026 09:58

Загребачка полиција расвјетлила је разбојништво у пословници Финансијске агенције на Чрномерцу у Загребу из маја прошле године и ухапсила тројицу хрватских држављана, старости 44, 45 и 47 година, од којих 47-годишњак има и српско држављанство, осумњичених за крађу око 20.000 евра.

Полиција је, јавља хрватски Индекс, саопштила да су осумњичени предати притворском надзорнику, а да су двојица од раније позната по пљачки златаре извршеној у марту ове године.

Истрагом је утврђено да су 44-годишњак и 47-годишњак ухапшени 13. марта непосредно након разбојништва у златари у тржном центру на Љубљанској авенији, након чега су повезани и са пљачком Фине из 2025. године, у којој је учествовао и 45-годишњак, ухапшен 15. априла.

Према сумњама полиције, осумњичени су разбојништво 8. маја 2025. године детаљно испланирали.

Два дана раније украли су аутомобил у Новом Загребу, док су на подручју Трња скинули регистарске таблице са другог возила и поставили их на украдени аутомобил.

На дан пљачке, 44-годишњак и 47-годишњак ушли су у пословницу маскирани фантомкама, качкетима и капуљачама, обучени у тамну одећу, док их је 45-годишњак чекао у возилу.

Уз пријетњу пиштољима, запослене су приморали на сарадњу, а радницу обезбјеђења натјерали да легне на под.

Из касе и сефа однијели су око 20.000 евра, након чега су побјегли.

Укупна материјална штета процјењује се на око 20.000 евра, а против све тројице поднијета је кривична пријава Жупанијском државном тужилаштву у Загребу.

