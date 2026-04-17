Камионом покосио три жене, па побјегао

Седамдесетпетогодишња жена преминула је од посљедица тешких повреда задобијених у саобраћајној несрећи која се догодила у Бабиној Греди, када је на групу пјешака налетио камион њемачких регистарских ознака.
Трагедија се догодила синоћ око двадесет часова и тридесет минута. Према наводима Полицијске управе вуковарско-сријемске, несрећу је изазвао четрдесетогодишњи возач теретног возила који је, из за сада непознатих разлога, прекршио саобраћајне прописе и прешао на лијеву страну коловоза.
„Возач је теретним возилом прешао на супротну страну пута и налетио на три жене које су се кретале уз саму ивицу коловоза из супротног смјера. Након удара, возач се није зауставио како би пружио помоћ повријеђенима, већ је побјегао са мјеста несреће“, саопштено је из полиције.
Брзом интервенцијом припадника Министарства унутрашњих послова, возач и камион су убрзо пронађени.
Нажалост, из болнице је потврђено да је најстарија пјешакиња, стара седамдесет пет година, подлегла тешким повредама. Друге двије жене, старости шездесет једну и четрдесет седам година, задобиле су лакше тјелесне повреде и налазе се под надзором љекара.
Увиђај на мјесту несреће обавили су припадници локалне полиције у сарадњи са дежурним тужиоцем Кантоналног тужилаштва. Против возача ће бити предузете законом предвиђене мјере због изазивања тешке саобраћајне несреће и непружања помоћи повријеђеним лицима.
