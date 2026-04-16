Пленковић најавио пад цијена горива

Предсједник Владе Хрватске Андреј Пленковић најавио је данас, 16. априла, да ће гориво након низа поскупљења од уторка, 21. априла, ипак мало појефтинити.
„Причекаћемо још два-три дана док берзе раде и након тога ћемо видјети каква је права ситуација. Према овоме како је сада, требало би доћи до не баш великог, али ипак малог смањења цијена литре горива што је јако добро у овим околностима“, рекао је Пленковић приликом радне посјете Истарској жупанији.
Пленковић је подсјетио како се цијене формирају у понедјељак и ступају на снагу у уторак, а да би се израчунала коначна цијена прати се цијена на берзама у протекле двије седмице и на дневној бази.
„Ово засигурно није добра ситуација, још увијек су то јако велике цијене. Подсјећам да је прије почетка рата на Блиском истоку цијена барела нафте била 71 долар и то је знатно мање него што је данас“, поручио је Пленковић.
Претходно је током дана могућност благог смањења цијена горива од наредног уторка најавио и хрватски министар привреде Анте Шушњар.
Након поновног увођења регулисане цијене горива, влада сваког другог понедјељка одређује највише малопродајне цијене за основни бензин, дизел, плави дизел и гас за боце и резервоаре. Те цијене важе у двоседмичном режиму, почев од уторка.
Влада Хрватске је најавила и измјене закона о ПДВ-у које се односе на могућност давања овлашћења влади да, у складу са развојем ситуације, може да интервенише и прилагођава стопу ПДВ-а на нафтне деривате. Те измјене би, према најави Пленковића у Хрватском сабору, требало да буду изгласане 30. априла.
Хрватска је поставила и захтјев Европској комисији у вези са могућношћу смањивања европског дијела акциза, што комисија разматра. Све су то алати којима држава, уз регулацију цијена, може да утиче на цијене горива, преноси Индекс.хр.
