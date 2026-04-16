Кнежевић: Тражићемо повлачење одлуке Црне Горе о признању тзв. Косова

Лидер и посланик црногорске Демократске народне партије (ДНП) Милан Кнежевић изјавио је данас да ће његова странка иницирати повлачење одлуке Црне Горе о признању тзв. Косова.
Кнежевић је најавио да ће 10. маја организовати велики скуп на којем ће затражити подршку од страначких органа и од својих активиста за ту иницијативу, преноси РТЦГ.
Он је рекао да је на сједници Предсједништва Демократске народне партије добио пуну подршку да заједно са потпредсједницима, посланичким клубом и одборничким клубовима отпочну активности и кампању за повлачење одлуке Црне Горе о признању тзв. Косова.
"Познато вам је да је Демократска народна партија, улазећи у владу Милојка Спајића, потписала коалициони споразум да неће потенцирати наводно теме које нас тобоже дијеле. Једна од тих тема је била и декларација о повлачењу одлуке о признању такозване државе Косово на територији општине Зета, јер смо хтели да дамо допринос да ова влада у једном европском амбијенту створи демократске и институционалне предуслове да се изгласа тробојка као народна застава, да српски језик буде нормиран као службени, да имамо закон о држављанству и да се поведе свеобухватан дијалог око спољне политике Црне Горе и владе Милојка Спајића, која је изразито непријатељски настројена према Србији и српском народу и њиховим идентитетским, идеолошким и сваким другим потребама", навео је Кнежевић.
Он је рекао да је ДНП одлучио да коалициони споразум за ту партију не важи након што је, како је навео, актуелна парламентарна већина, потпомогнута Демократском партијом социјалиста, одбила њихову иницијативу да се у дневни ред уврсти приједлог измјена и допуна закона о државним симболима.
Кнежевић је истакао да ће због тога одборници ДНП-а већ сутра покренути иницијативу да се у дневни ред уврсти декларација о повлачењу одлуке о признању тзв. Косова на територији Зете.
Он је најавио да ће посланички клуб ДНП-а у Скупштини Црне Горе такође поднијети иницијативу у виду резолуције у којој ће тражити да се влада Милојка Спајића обавеже да повуче ту одлуку.
"За ову нашу одлуку тражићу подршку и митрополита Јоникија и митрополита Методија, али и Његове Светости патријарха Порфирија. Вријеме је да српски народ и да већина грађана у Црној Гори, а њих је преко 85 одсто који се противе оваквој срамној одлуци, добију институционалну сатисфакцију", поручио је Кнежевић.
