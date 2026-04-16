На лутрији освојио више од 130.000 евра: Открио која је његова метода за игру

16.04.2026 10:15

Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

Срећни добитник из Супетра у Хрватској недавно је остварио значајан добитак на лутрији, а свој новац подигао је прошле недјеље на благајни Хрватске Лутрије у Загребу.

Ријеч је о добитку из извлачења игре Лото 7 одржаног у сриједу, 25. марта, када је погодио комбинацију 6+1 и тако освојио 130.918,86 евра.

Овај срећни Брачанин неколико пута мјесечно уплаћује листиће за Лото 7 и Еуроџекпот, најчешће успут, без посебног планирања.

Занимљиво је да се притом не ослања на сопствени избор бројева, већ користи опцију Quick pick, која насумично генерише комбинације, преноси Дневно.хр.

Није открио шта планира да уради са новцем

– Морам да признам да ме вијест стварно изненадила. Одмах сам јавио супрузи и засад само она зна да сам освојио новац – рекао је срећни Супетранин.

Иако је освојио значајан износ, добитник није желио да открива како ће га потрошити. Своје планове одлучио је да задржи за себе.

Упркос великом добитку, нагласио је да не планира да мијења своје навике играња. Наставиће и даље повремено да уплаћује листиће, баш као и прије освојеног новца, без додатних стратегија или промјена приступа.

За крај, осталим учесницима игара на срећу упутио је кратку и једноставну поруку:

“Играјте и надајте се”.

