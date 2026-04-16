Нетанјаху: Настављамо операције против Хезболаха

16.04.2026 09:32

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Израел наставља војне операције против терористичке организације Хезболах и намјерава да постигне мир кроз доминацију, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.

- Наше снаге настављају да наносе ударе Хезболаху. Борбе су усмјерене на Бинт Џбеил, који је био престоница Хезболаха у јужном Либану. На прагу смо да освојимо тај град, практично смо пред елиминацијом овог великог упоришта Хезболаха - рекао је Нетанјаху у видео-обраћању.

Он је навео да је наложио Одбрамбеним снагама Израела да наставе ширење безбједносне зоне ка истоку, према падинама планине Хермон.

- Истовремено водимо преговоре са Либаном. Такви преговори нису вођени више од 40 година. Сада се одржавају јер смо веома снажни - навео је Нетанјаху.

Он је додао да су у преговорима два кључна циља - разоружање Хезболаха и успостављање трајног мира.

(СРНА)

