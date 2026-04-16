Нетанјаху: Настављамо операције против Хезболаха

Аутор:АТВ
Коментари:0
Израел наставља војне операције против терористичке организације Хезболах и намјерава да постигне мир кроз доминацију, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
- Наше снаге настављају да наносе ударе Хезболаху. Борбе су усмјерене на Бинт Џбеил, који је био престоница Хезболаха у јужном Либану. На прагу смо да освојимо тај град, практично смо пред елиминацијом овог великог упоришта Хезболаха - рекао је Нетанјаху у видео-обраћању.
Он је навео да је наложио Одбрамбеним снагама Израела да наставе ширење безбједносне зоне ка истоку, према падинама планине Хермон.
- Истовремено водимо преговоре са Либаном. Такви преговори нису вођени више од 40 година. Сада се одржавају јер смо веома снажни - навео је Нетанјаху.
Он је додао да су у преговорима два кључна циља - разоружање Хезболаха и успостављање трајног мира.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Свијет
4 ч0
Хроника
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч2
Најновије
Најчитаније
13
06
13
03
13
01
12
58
12
57
Тренутно на програму