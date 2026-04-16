Орбан неће присуствовати неформалном састанку Европског савјета

АТВ
16.04.2026 08:19

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

Одлазећи премијер Мађарске Виктор Орбан неће присуствовати неформалном састанку Европског савјета на Кипру наредне седмице, пише европско издање листа "Политико" позивајући се на званичника ЕУ.

У складу са правилима Савјета, Орбана на састанку може представљати други шеф државе, а ту улогу би могао преузети премијер Словачке Роберт Фицо.

Опозициона странка Тиса побиједила је на парламентарним изборима у Мађарској освојивши 136 од 199 посланичких мјеста.

Коначни резултати биће објављени у суботу, 18. априла, након обраде гласова из иностранства.

(СРНА)

