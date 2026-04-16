Одморите стомак послије празника: Лагана детокс супа која засити, а не гоји

16.04.2026 07:53

Супа од тиквица у тамно сивој здјели са листом першуна
Фото: pexels/Max Griss

Послије дана пуних богате трпезе, колача и тешких оброка, тијело природно тражи паузу.

Не нешто компликовано, не још један обилан оброк, већ нешто лагано, топло и умирујуће, што ће вам помоћи да се поново осјећате добро у сопственом тијелу.

Управо ту на сцену ступа крем супа од тиквица једноставно јело које не оптерећује организам, а истовремено пружа осјећај ситости и топлине. Она није само брз оброк, већ мали ресет за ваш стомак, посебно након празничног преједања. Оно што је чини идеалним избором јесте чињеница да има мање од 200 калорија по порцији, а богата је нутријентима који помажу организму да се опорави.

Зашто је крем супа од тиквица прави избор?

Тиквице су једна од најлакших намирница за варење, а истовремено су богате минералима попут калијума, магнезијума и гвожђа. Управо због тога помажу организму да се стабилизује након тешке хране и враћају осјећај баланса.

У форми крем супе, оне постају још захвалније за конзумацију благе су, заситне и пријају чак и када немате велики апетит. Осим тога, оваква супа хидрира организам и помаже варењу, што је посебно важно након празничних дана када често претјерујемо у количини хране.

Састојци:

  • 400 г тиквица
  • 100 г пашканата
  • 1 лук шалот
  • 1 кашика маслиновог уља
  • 800 мл повртне супе
  • 200 мл сојине павлаке
  • 3 стабљике першуна
  • 1 паковање крес салате
  • 2 кашичице лимуновог сока
  • со и бибер по укусу
  • прстохват мускатног орашчића
  • За пјенасти додатак:
  • 150 мл сојиног млијека
  • 2 кашичице сенфа

Припрема

Оперите тиквице, очистите их и исијеците на комаде. Пашканат ољуштите и исјецкајте на крупније коцке, а лук на ситније комаде.

У шерпи загријте маслиново уље и кратко пропржите поврће док не почне да ослобађа мирис. Додајте повртну супу и сојину павлаку, затим поклопите и оставите да се кува око 20 минута, док поврће потпуно не омекша. За то вријеме припремите зачинско биље першун оперите и ситно исјецкајте, а крес салату одвојите.

Када је поврће кувано, изблендајте све док не добијете глатку, кремасту текстуру. На крају додајте лимунов сок, со, бибер и мало мускатног орашчића како бисте појачали арому.

Мали трик за посебан укус

Ако желите да ову супу подигнете на виши ниво, направите лагану пјенасту крему. Сојино млијеко помијешајте са сенфом, лагано загријте и умутите док не добијете фину, ваздушасту текстуру. Ту пјену додајте на врх супе приликом сервирања. Овај мали додатак прави велику разлику даје јелу софистициран укус и чини га посебним.

Када је најбоље јести ову супу?

Ова крем супа је идеална као:

  • лагана вечера
  • брз ручак
  • оброк послије празника
  • детокс варијанта

На крају, важно је да знате: послије дана када смо уживали у храни, није потребно кажњавати организам, већ му пружити оно што му прија. А понекад је то управо нешто овако једноставно тањир топле, кремасте супе која враћа баланс, преноси Она.рс.

