Након удеса избо возача аутобуса, па побјегао

Стравичан инцидент догодио се касно синоћ у београдском насељу Браће Јерковић, када је након саобраћајног карамбола возач аутомобила ножем напао и ранио радника градског превоза на линији 18, сазнаје Телеграф.рс.
Раскрсница Мештровићеве и Улице Браће Јерковић синоћ је била поприште бруталног насиља. Према сазнањима, након судара у којем су учествовала два аутомобила и аутобус, вербални сукоб возача претворио се у крвави пир.
Возач путничког возила марке „цитроен”, након краће туче, потегао је нож и нанио повреде возачу аутобуса М. К. (44). Нападач је одмах потом сјео у возило и побјегао са лица мјеста у непознатом правцу.
На фотографијама објављеним на друштвеним мрежама виде се два озбиљно оштећена аутомобила и аутобус на линији 18. Повријеђени возач ГСП-а хитно је транспортован на ВМА, гдје му је указана љекарска помоћ. Његово тренутно стање још увијек није званично потврђено.
Јаке полицијске снаге одмах су блокирале овај дио Вождовца. Према незваничним информацијама, полиција већ посједује одређене трагове који воде до идентитета нападача.
„Призор је био страшан. Аутобус је стајао попријечен, а око њега гомила срче и слупани аутомобили. Чула се вика, а онда је тај човјек само побјегао прије него што је ико стигао да реагује”, наводи један од очевидаца са друштвених мрежа.
На мрежама су се муњевито прошириле фотографије инцидента које свједоче о јачини удеса који је претходио нападу. Грађани су узнемирени због пораста насиља у саобраћају, а колеге повријеђеног М. К. траже строже казне за нападе на раднике јавног превоза.
Потјера за возачем „цитроена” је у току. Полиција провјерава снимке са околних надзорних камера,пише Телеграф.рс.
