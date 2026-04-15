Предложен притвор Прањићу, Шљиви и Ћорићу за убиство Метановића

Поступајући тужиоци Тужилаштва Кантона Сарајево предложили су Кантоналном суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора Николи Прањићу, Армину Шљиви и Дини Ћорићу.
Тужилаштво КС их сумњичи за кривично дјело убиство на подмукао и окрутан начин почињено у сарајевском насељу Добриња.
Дино Ћорић, Армин Шљиво и Никола Прањић су осумњичени због убиства Аднана Метановића
Притвор им је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могли поновити кривично дјело.
Сумњиче се да су од 12. до 13. априла у стану 36-годишњака Аднана Метановића у сарајевском насељу Добриња, више сати га физички злостављали, наносећи му повреде рукама, ногама, металном шипком и кашиком за ципеле по глави и цијелом тијелу, након чега су га, у беспомоћном стању, бацили са балкона, са шестог спрата са висине од око 19,5 метара.
Усљед задобијених повреда оштећени је преминуо.
Истрага у наведеном предмету се наставља, наводе из кантоналног тужилаштва.
