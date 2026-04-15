Предложен притвор Прањићу, Шљиви и Ћорићу за убиство Метановића

15.04.2026 15:39

Поступајући тужиоци Тужилаштва Кантона Сарајево предложили су Кантоналном суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора Николи Прањићу, Армину Шљиви и Дини Ћорићу.

Тужилаштво КС их сумњичи за кривично дјело убиство на подмукао и окрутан начин почињено у сарајевском насељу Добриња.

Притвор им је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могли поновити кривично дјело.

Сумњиче се да су од 12. до 13. априла у стану 36-годишњака Аднана Метановића у сарајевском насељу Добриња, више сати га физички злостављали, наносећи му повреде рукама, ногама, металном шипком и кашиком за ципеле по глави и цијелом тијелу, након чега су га, у беспомоћном стању, бацили са балкона, са шестог спрата са висине од око 19,5 метара.

Усљед задобијених повреда оштећени је преминуо.

Истрага у наведеном предмету се наставља, наводе из кантоналног тужилаштва.

