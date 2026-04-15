Разбијен огранак "Балканског картела", ухапшено 12 особа, заплијењене тоне дроге

У опсежној полицијској акцији која се од раних јутарњих часова спроводи на територији Подгорице, припадници полиције извршили су претресе на више локација, у склопу појачаних активности усмјерених на сузбијање криминала.
Према незваничним сазнањима, током акције приведено је више особа које су спроведене у Одјељење безбједности Подгорица, гдје је у току њихова даља обрада.
Акцију спроводе службеници Одјељења безбједности Подгорица, уз подршку Посебне јединице полиције.
"На дан 15. априла 2026. године, Европол је пружио подршку органима за спровођење закона у Црној Гори у спровођењу велике операције усмјерене против значајног огранка такозваног „Балканског картела“. Истовремено, Европол је подржао и њемачке власти у истрази усмјереној на потенцијалне контакте ове криминалне мреже. Током акције ухапшено је укупно 12 осумњичених, од чега четири у Њемачкој, укључујући и једну особу означену као мета високе вриједности (HVT), која је приведена у Црној Гори, наводе из Европола.
Како додају, истрага, у којој су учествовале и надлежне службе из Аустрије и Шпаније, била је усмјерена на криминалну организацију која се бавила међународним шверцом дроге великих размјера, прије свега кокаина и канабиса. Осумњичени, који су боравили у Црној Гори и Њемачкој, имали су различите улоге унутар мреже – од финансијера до координатора и логистичара.
Према наводима истражних органа, правосудне власти у Црној Гори подигле су оптужнице против више осумњичених због учешћа у шверцу чак 2,7 тона кокаина и 1,5 тона канабиса у периоду од октобра 2024. до априла 2026. године.
Ове количине дроге заплијењене су у укупно 12 претходних операција спроведених широм Европске уније и Јужне Америке. Истражиоци вјерују да је мрежа користила поморске и ваздушне руте, те транспорт путем контејнера и других прикривених метода како би допремала наркотике.
Такође се сумња да је криминална група кријумчарила канабис у Европску унију из и преко земаља као што су Албанија, Тајланд и Сједињене Америчке Државе.
Укупно око 100 полицијских службеника било је ангажовано у акцијама у Црној Гори и Њемачкој, гдје су извршена хапшења и претреси.
Европол је током читаве истраге омогућио континуирану координацију и размјену информација, уз снажну аналитичку подршку. Прикупљени обавјештајни подаци указују на добро организовану и прикривену криминалну мрежу која је дјеловала на више континената.
Поред тога, Европол је обезбиједио и финансијску подршку, која је коришћена за набавку специјалне опреме и друге оперативне потребе.
У операцији су учествовале сљедеће земље и агенције:
Аустрија – Савезна криминалистичка служба
Њемачка – Савезна криминалистичка служба и Покрајинска криминалистичка служба Хесена
Црна Гора – Одсјек за борбу против дрога Сектора за борбу против криминала, Управа полиције
Шпанија – Грађанска гарда
"Ова акција представља још један значајан ударац међународним криминалним мрежама које се баве трговином наркотицима", кажу из Европола.
