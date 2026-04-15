Разбијен огранак "Балканског картела", ухапшено 12 особа, заплијењене тоне дроге

15.04.2026 15:19

Спровођење ухапшеног у Црној Гори
Фото: Evropol

У опсежној полицијској акцији која се од раних јутарњих часова спроводи на територији Подгорице, припадници полиције извршили су претресе на више локација, у склопу појачаних активности усмјерених на сузбијање криминала.

Према незваничним сазнањима, током акције приведено је више особа које су спроведене у Одјељење безбједности Подгорица, гдје је у току њихова даља обрада.

Акцију спроводе службеници Одјељења безбједности Подгорица, уз подршку Посебне јединице полиције.

Европол:Разбијен огранак „Балканског картела“, ухапшено 12 особа

"На дан 15. априла 2026. године, Европол је пружио подршку органима за спровођење закона у Црној Гори у спровођењу велике операције усмјерене против значајног огранка такозваног „Балканског картела“. Истовремено, Европол је подржао и њемачке власти у истрази усмјереној на потенцијалне контакте ове криминалне мреже. Током акције ухапшено је укупно 12 осумњичених, од чега четири у Њемачкој, укључујући и једну особу означену као мета високе вриједности (HVT), која је приведена у Црној Гори, наводе из Европола.

Како додају, истрага, у којој су учествовале и надлежне службе из Аустрије и Шпаније, била је усмјерена на криминалну организацију која се бавила међународним шверцом дроге великих размјера, прије свега кокаина и канабиса. Осумњичени, који су боравили у Црној Гори и Њемачкој, имали су различите улоге унутар мреже – од финансијера до координатора и логистичара.

Заплијењене тоне наркотика

Према наводима истражних органа, правосудне власти у Црној Гори подигле су оптужнице против више осумњичених због учешћа у шверцу чак 2,7 тона кокаина и 1,5 тона канабиса у периоду од октобра 2024. до априла 2026. године.

Ове количине дроге заплијењене су у укупно 12 претходних операција спроведених широм Европске уније и Јужне Америке. Истражиоци вјерују да је мрежа користила поморске и ваздушне руте, те транспорт путем контејнера и других прикривених метода како би допремала наркотике.

Такође се сумња да је криминална група кријумчарила канабис у Европску унију из и преко земаља као што су Албанија, Тајланд и Сједињене Америчке Државе.

Координација и подршка Европола

Укупно око 100 полицијских службеника било је ангажовано у акцијама у Црној Гори и Њемачкој, гдје су извршена хапшења и претреси.

Европол је током читаве истраге омогућио континуирану координацију и размјену информација, уз снажну аналитичку подршку. Прикупљени обавјештајни подаци указују на добро организовану и прикривену криминалну мрежу која је дјеловала на више континената.

Поред тога, Европол је обезбиједио и финансијску подршку, која је коришћена за набавку специјалне опреме и друге оперативне потребе.

Учесници акције

У операцији су учествовале сљедеће земље и агенције:

Аустрија – Савезна криминалистичка служба

Њемачка – Савезна криминалистичка служба и Покрајинска криминалистичка служба Хесена

Црна Гора – Одсјек за борбу против дрога Сектора за борбу против криминала, Управа полиције

Шпанија – Грађанска гарда

"Ова акција представља још један значајан ударац међународним криминалним мрежама које се баве трговином наркотицима", кажу из Европола.

