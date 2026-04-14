Нови детаљи несреће у којој је погинула матуранткиња (19): Возач био пијан и дрогиран

Нови детаљи истраге удеса у селу Доњи Адровац додатно су узнемирили јавност.
Возач Далибор Т. (23) био је позитиван на тест на дрогу, а у крви је имао више од једног промила алкохола, сазнаје "Телеграф.рс".
Настрадала матуранткиња Наташа А. сједила је на мјесту сувозача без сигурносног појаса.
Истрага стравичне саобраћајне несреће у којој је уочи Васкрса, око пет сати ујутру, погинула деветнаестогодишња Наташа, открила је низ шокантних пропуста који су довели до фаталног исхода.
Након што је првобитно утврђено да је Далибор Т. управљао „опел корсом“ са 1,14 промила алкохола у крви, нови резултати истраге потврдили су још гору слику.
Према најновијим информацијама, возач је био под дејством психоактивних супстанци, што је потврдио и тест на наркотике.
Уз алкохол и дрогу, у његовом организму пронађени су и бензодиазепини (лијекови за смирење), што је створило смртоносну комбинацију која је потпуно онемогућила безбједно управљање возилом.
Ударац у бетонски стуб (бандеру) био је толико силовит да је аутомобил потпуно смрскан са сувозачеве стране. Нажалост, фаталном исходу допринијела је и чињеница да Наташа није била везана сигурносним појасом.
Иако је сједила на сувозачком мјесту, гдје су ваздушни јастуци и појасеви прва линија одбране, одсуство основне заштите довело је до тога да задобије повреде (прелом кичме) којима је подлегла на лицу мјеста.
Наташа је била ученица завршне године Средње медицинске школе у Крушевцу. Њени вршњаци, који су се надали заједничкој прослави матуре за само мјесец дана, неутјешни су. Њена најбоља другарица, дирљивим видеом и писмом, опростила се од дјевојке која је била „синоним за осмијех“.
„Требало је да заједно завршимо школу, да градимо будућност. Сада остаје само туга и твоја слика у мом срцу. Заувијек ћеш бити мој анђео чувар“, наводи се у болном опроштају.
Љекари УКЦ Ниш и даље се боре за живот друге дјевојке (18) која је била у аутомобилу и која се налази на респиратору. Власник аутомобила, који је дозволио пијаном и дрогираном другу да вози, опоравља се од прелома ноге.
Далибор Т. се тренутно налази у притвору до 30 дана. Терети се за тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, а због чињенице да је возио под дејством алкохола и дроге, пријети му максимална законска казна.
