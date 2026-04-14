Нови детаљи несреће у којој је погинула матуранткиња (19): Возач био пијан и дрогиран

14.04.2026 13:32

Фото: Танјуг/АП

Нови детаљи истраге удеса у селу Доњи Адровац додатно су узнемирили јавност.

Возач Далибор Т. (23) био је позитиван на тест на дрогу, а у крви је имао више од једног промила алкохола, сазнаје "Телеграф.рс".

Познат узрок смрти мушкарца који је упао у шахт у Приједору

Настрадала матуранткиња Наташа А. сједила је на мјесту сувозача без сигурносног појаса.

Истрага стравичне саобраћајне несреће у којој је уочи Васкрса, око пет сати ујутру, погинула деветнаестогодишња Наташа, открила је низ шокантних пропуста који су довели до фаталног исхода.

Возач под дејством алкохола и психоактивних супстанци

Након што је првобитно утврђено да је Далибор Т. управљао „опел корсом“ са 1,14 промила алкохола у крви, нови резултати истраге потврдили су још гору слику.

Према најновијим информацијама, возач је био под дејством психоактивних супстанци, што је потврдио и тест на наркотике.

Уз алкохол и дрогу, у његовом организму пронађени су и бензодиазепини (лијекови за смирење), што је створило смртоносну комбинацију која је потпуно онемогућила безбједно управљање возилом.

Кобни пропусти у аутомобилу

Ударац у бетонски стуб (бандеру) био је толико силовит да је аутомобил потпуно смрскан са сувозачеве стране. Нажалост, фаталном исходу допринијела је и чињеница да Наташа није била везана сигурносним појасом.

Иако је сједила на сувозачком мјесту, гдје су ваздушни јастуци и појасеви прва линија одбране, одсуство основне заштите довело је до тога да задобије повреде (прелом кичме) којима је подлегла на лицу мјеста.

Туга у медицинској школи: „Нисмо стигли да прославимо матуру“

Наташа је била ученица завршне године Средње медицинске школе у Крушевцу. Њени вршњаци, који су се надали заједничкој прослави матуре за само мјесец дана, неутјешни су. Њена најбоља другарица, дирљивим видеом и писмом, опростила се од дјевојке која је била „синоним за осмијех“.

„Требало је да заједно завршимо школу, да градимо будућност. Сада остаје само туга и твоја слика у мом срцу. Заувијек ћеш бити мој анђео чувар“, наводи се у болном опроштају.

Стање повријеђених и правне посљедице

Љекари УКЦ Ниш и даље се боре за живот друге дјевојке (18) која је била у аутомобилу и која се налази на респиратору. Власник аутомобила, који је дозволио пијаном и дрогираном другу да вози, опоравља се од прелома ноге.

Далибор Т. се тренутно налази у притвору до 30 дана. Терети се за тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, а због чињенице да је возио под дејством алкохола и дроге, пријети му максимална законска казна.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

