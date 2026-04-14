Синови наговорили Бритни Спирс да се пријави на лијечење

Синови Бритни Спирс, Шон Престон и Џејден Џејмс, одиграли су велику улогу у подстицању пјевачице да се пријави у установу за лијечење након недавног хапшења због вожње под утицајем.
"Била је веома узнемирена и потресена након хапшења. И ужаснута је због могућности одласка у затвор. Биле су потребне недјеље да схвати да је одлазак на рехабилитацију најбоља опција", каже извор ексклузивно за Пипл.
"Тим Бритни Спирс је од хапшења инсистирао на лечењу. Људи око ње заиста брину и стално покушавају да је подрже, али то уме да буде тешко. Постоји много забринутости још од хапшења", додао је.
Извор додаје да су њени синови, које има са бившим супругом Кевином Федерлајном, показали изузетну подршку.
"Њени синови су имали велику улогу у томе да оде на рехабилитацију. Били су врло директни према њој. Само желе да буде здрава", каже извор.
Подсјећамо, у недјељу, 12. априла, представник пјевачице потврдио је за Пипл да се сама пријавила у установу за лијечење. Овај потез уследио је након што је ухапшена 4. марта у Вентури, у Калифорнија, због сумње да је возила под утицајем алкохола и дрога, преноси Б92.
