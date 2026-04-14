Песков: Потребно сачекати прве конкретне кораке Владе у Будимпешти

Лидер мађарске странке Тиса Петер Мађар дао је много изјава након побједе на парламентарним изборима, али је потребно сачекати прве конкретне кораке нове мађарске владе, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- Сачекајмо формирање нове владе и прве конкретне кораке - рекао је Песков новинарима, одговарајући на питање о првим изјавама Мађара.
Он је додао да је Русија спремна за дијалог са Мађарском.
Мађар је након побједе на изборима 12. априла, између осталог, изјавио да ће питање приступања Украјине Европској унији бити стављено на референдум у Мађарској.
(СРНА)
