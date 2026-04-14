Песков: Потребно сачекати прве конкретне кораке Владе у Будимпешти

14.04.2026 12:07

портпарол Кремља Дмитриј Песков
Фото: Танјуг/АП

Лидер мађарске странке Тиса Петер Мађар дао је много изјава након побједе на парламентарним изборима, али је потребно сачекати прве конкретне кораке нове мађарске владе, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Сачекајмо формирање нове владе и прве конкретне кораке - рекао је Песков новинарима, одговарајући на питање о првим изјавама Мађара.

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац отказао учешће на сајму због присуства Шмита

Он је додао да је Русија спремна за дијалог са Мађарском.

Мађар је након побједе на изборима 12. априла, између осталог, изјавио да ће питање приступања Украјине Европској унији бити стављено на референдум у Мађарској.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Све више људи одлаже одлазак у пензију: Ово је кључни разлог за такву одлуку

Економија

Све више људи одлаже одлазак у пензију: Ово је кључни разлог за такву одлуку

1 ч

0
Лет авиона

Свијет

Настављен штрајк пилота, отказан велики број летова

1 ч

0
Дјевојка са смеђом косом држи цвијеће у руци.

Стил

Имате танку косу? Ове фризуре су прави избор за вас

1 ч

0
Слика Душка Вујошевића на комеморацији поводом његове смрти.

Кошарка

Одржана комеморација Душку Вујошевићу

2 ч

0

Више из рубрике

Лет авиона

Свијет

Настављен штрајк пилота, отказан велики број летова

1 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Испливали детаљи крвавог пира у школи, расте број жртава

2 ч

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Свијет

Венс: Иран је сада на потезу, од Техерана зависи даљи развој сукоба на Блиском истоку

4 ч

0
Кипар

Свијет

Инцидент на Кипру: Снаге кипарских Турака упале у зону раздвајања

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

38

Фочак оптужен за убиство ловачког пса

13

32

Нови детаљи несреће у којој је погинула матуранткиња (19): Возач био пијан и дрогиран

13

29

Ово је нападач који је отворио ватру у школи: Масакр најавио на друштвеним мрежама

13

14

Познат узрок смрти мушкарца који је упао у шахт у Приједору

13

13

Да ли је забрана друштвених мрежа млађима од 16 година донијела жељене резултате?

